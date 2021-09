Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 18 al 24 settembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 18 al 24 settembre 2021

Shirin viene invitata da Max a trasferirsi casa sua dove abita anche Florian. Maja finge che non gliene importi niente, ma la verità è un’altra. In realtà la situazione tra i due giovani appare ormai irrimediabilmente compromessa anche se ognuno dei due non smette un solo minuto di pensare all’altro.

Hildegard, Leentje e Robert sono impegnati ad allenarsi per il concorso La Frusta d’Oro, mentre Rosalie prova a far convivere i nuovi impegni della campagna elettorale con le esigenze della famiglia: non vuole che sia Michael a fare le spese della sua scelta di candidarsi.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: malintesi tra Selina e Christoph

Quando Selina viene a sapere che la Vaslapat sfrutta i dipendenti insiste con Christoph perché l’albergatore rinunci ad affidarle l’incarico. Ma Ariane ci mette di nuovo lo zampino e finisce per convincerlo che in realtà Selina abbia raccontato alla radio il suo coinvolgimento con l’azienda ungherese: ancora una volta le macchinazioni di Ariane sembrano dare i suoi frutti, proprio quando l’albergatore sembrava propenso ad andare incontro ai desideri di Selina.

Alla donna non rimane altro da fare che chiedere aiuto a Cornelius. Spera che quest’ultimo riesca a convincere Christoph della sua innocenza, ma mentre l’uomo tenta di scagionarla di tradisce e finisce per definirla “sua moglie“. Ma Selina inizia a intravedere chi possa esserci dietro quanto accaduto e, durante un colloquio con Ariane, le dice chiaramente di non avere dubbi sul fatto che sia stata proprio lei.

Ma la dark lady del Fürstenhof ha già nuovi progetti in mente e, accantonato per un momento il piano contro Selina e Christoph, dirige la sua attenzione verso Michael. Per poter ricattare Rosalie la donna ha bisogno di qualcosa di molto compromettente e pensa di tendere un tranello al medico: intende fare in modo che lui le prescriva un farmaco a base di penicillina, alla quale Ariane è allergica.

Riuscirà nel suo intento ed avrà così sia Michael che Rosalie in pugno? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.