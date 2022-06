Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 18 al 24 giugno 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 18 al 24 giugno 2022? Nel corso della settimana ci attendono grandi novità. Scopriamole insieme!

Il professor Berthold sembra essere sparito nel nulla e con lui anche la speranza di riuscire a salvare Florian. Le ricerche per trovare l’illustre medico proseguono e alla fine danno i loro frutti, anche se non tutto va come speravano gli amici del guardaboschi. Il professor Berthold infatti afferma di avere abbandonato i suoi studi a causa di pesanti insuccessi.

Per non lasciare niente di intentato nelle cure di Florian, Hannes propone al professore di cedergli le sue ricerche in modo che possa incaricare un nuovo team di portare avanti gli studi sul nuovo farmaco.

Solo dopo una accesa discussione con Maja il professore decide di provare a salvare Florian, pur dicendosi poco convinto che la sua cura funzionerà. Maja, felice, per essere riuscita nell’impresa di convinzione, corre ad avvertire il guardaboschi.

Nel frattempo Rosalie ripensa al bacio scambiato con Christoph e decide di mettere le cose in chiaro con l’albergatore dicendogli di non farsi illusioni: lei non sarà mai la sua amante. Quando i due lasciano insieme l’albergo su una navetta vengono notati da Hildegard che si insospettisce. La donna teme che possa ripetersi una tragedia come quella che ha segnato la fine del matrimonio di Eva e Robert.

Ariane è sempre più determinata nel voler sposare Robert, per potersi accaparrare le quote del Fürstenhof. Erik però non è affatto d’accordo con lei e le dice che non intende assecondare i suoi piani. Ariane cerca di convincerlo, e gli invia un sms in cui gli chiede di vedersi al ristorante. Quando Eric arriva però, la donna finge una scenata in presenza di Cornelia, e lo accusa di averla tradita, prima di lasciarlo.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.