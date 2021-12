Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 18 al 24 dicembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 18 al 24 dicembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 18 al 24 dicembre 2021? Erik appare sempre più infastidito dalla freddezza di Ariane. La sua collera aumenta quando la vede abbracciata a Michael. Ma quando poco dopo decide di affrontarla la reazione inaspettata della donna lo spiazza completamente. Ancora sconvolto per il comportamento di Ariane Erik torna ad affrontare Cornelius, minacciandolo e accusandolo di essere in combutta con il Von Thalheim. Erik infatti ignora che Cornelius e Lars sono in realtà la stessa persona. Il fratello di Florian è sempre più una persona scomoda e sono in molti ormai a cercare un modo per sbarazzarsi di lui: tra questi vi sono anche Christoph e Werner.

Nel frattempo Erik scopre i motivi che hanno spinto Ariane a mostrarsi così fredda nei suoi confronti: la donna ha scoperto di avere un male incurabile e non lo vuole accanto. Lui però non sembra disposto ad arrendersi e va da Michael per avere tutte le informazioni legate alla malattia di Ariane. Come deve comportarsi quando la donna soffre? Quali sono i sintomi della terribile malattia che l’ha colpita?

Anticipazioni Tempeste d’Amore: un regalo per Vanessa

Vanessa riceve un bellissimo dono: Max infatti acquista un maialino per regalarlo alla giovane, ma scopre che lei ha già una relazione con Georg Fichtl. Il campione di scherma più tardi giunge in hotel e propone a Vanessa di allenarsi insieme. Georg pga anche tutte le spese per l’acquisto di Chantal.

Novità in arrivo anche per Maja, che decide di ignorare i dubbi di sua madre e di fare della sua passione per i cappelli un vero e proprio lavoro. Ma per la figlia di Selina le sorprese non sembrano essere finite. Quando Shirin riceve un invito dall’app di incontri a cui si è iscritta chiede a Maja di guardare sullo schermo del cellulare com’è il ragazzo che ha chiesto di incontrarla. Lei è troppo emozionata per farlo… Ma quando Maja prende in mano il cellulare di Shirin scopre, con sua grandissima sorpresa, che si tratta di Florian.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.