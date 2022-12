Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 17 al 23 dicembre preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 17 al 23 dicembre 2022

Josie prega André di non licenziarla e darle un’altra possibilità, ma lui le risponde che ha già parlato anche con Werner ed entrambi sono d’accordo con Erik: il licenziamento è inevitabile. Josie però tiene davvero molto a diventare chef e decide di rimanere, chiedendo a Erik di darle una mano a essere riammessa in cucina. Il fratello di Florian però le risponde che non intende muovere un dito per aiutarla, e che non solo non farà niente per farla riammettere ma non le fornirà neppure una lettera di raccomandazione.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore: Vanessa scopre il tradimento di Max

Maximilian cena con Vanessa, e a fine pasto le offre l’anello su una fetta di torta, chiedendole di sposarlo. Lei accetta e – poco dopo – raggiunge gli zii a colazione e comunica loro le imminenti nozze. Quando esce in giardino Vanessa incontra Gerry e gli racconta felice che presto sposerà Maximilian. Nonostante le promesse fatte al fratello, Gerry crolla e racconta a Vanessa che – mentre lei era impegnata con le gare di scherma – Maximilian è andato a letto con un’altra donna.

Vanessa scopre così il tradimento dell’uomo che stava per sposare, e furiosa corre a restituirgli l’anello di fidanzamento. Max finisce per sfogare la sua rabbia con il fratello, incolpandolo di quanto accaduto.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 23 dicembre

Gerry chiede aiuto a Erik per scrivere una lettera d’amore per Shirin.

Michael, intanto, viene riabilitato e può finalmente continuare a esercitare la professione.

Constanze riesce a fare in modo che Henning venga assunto al Fürstenhof come sommelier, poi passa la notte con Paul.

Per sapere se le cose tra Max e Vanessa si rimetteranno a posto, e se Josie riuscirà a realizzare il suo sogno di diventare chef, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.