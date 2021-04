Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 17 al 23 aprile 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof: dopo che Franzi e Tim sono riusciti a disinnescare la bomba Christoph riesce a fare un po’ di chiarezza sul piano per far esplodere l’hotel. Dietro a tutto sembra esserci ancora una volta Ariane.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 17 al 23 aprile 2021

Dopo aver disinnescato l’ordigno Tim viene portato in ospedale e Franzi decide di non lasciarlo da solo. Questo fa aumentare la gelosia di Steffen. Ariane non può sottrarsi agli interrogatori della polizia, ma il suo avvocato riesce a convincere tutti della sua innocenza.

Il pericolo corso mentre erano intenti a sventare l’esplosione al Fürstenhof ha scosso profondamente Franzi, che dice a Steffen di non volersi recare più in Danimarca per sposarsi ma preferisce attendere due settimane, come avevano inizialmente deciso.

Grazie a Schultz Christoph riesce a rintracciare i due complici di Ariane e scopre che hanno un video molto compromettente in cui la donna spiega quale sia il suo piano per far scoppiare l’hotel. La loro richiesta è fin troppo chiara: per cedere il video all’albergatore i due vogliono mezzo milione di euro. Christoph riesce ad impossessarsi di questa prova schiacciante e lo mostra ad Ariane, dicendole che per non portarlo alla polizia vuole che la donna rinunci alle sue quote intestandole a lui e a Werner.

Ad Ariane non rimane altro da fare che accettare di cedere una parte delle sue quote, ma si dice anche pronta a denunciare Robert se non cesserà la sua crociata contro di lei. Davanti ad un notaio Werner e Christoph si impegnano così a ritirare le deposizioni fatte alla polizia e a distruggere il video che ritrae Ariane a letto con Willy. In cambio ciascuno dei due riceve il 20% delle quote del Fürstenhof attualmente detenute dalla donna.

Ma Ariane non è la sola a nascondere una verità scottante: anche Steffen si trova ben presto a dover fare i conti con il fatto di aver drogato Franzi pur di non perderla. A rivelare questa sconcertante verità è Amelie, che davanti a Tim affranto all’idea che Franzi gli preferisca Steffen, non riesce più a tacere. Amelie gli rivela che Steffen è anche il solo responsabile del sidro rovinato. A questo punto non gli rimane che affrontarlo e costringerlo a rivelare tutta la verità a Franzi. Ma Steffen nel confronto da un’altra versione dei fatti, incolpando Amelie di aver drogato la sua fidanzata per gelosia. Franzi e Tim sembrano riavvicinarsi molto dopo quanto accaduto, tanto che i due fanno l’amore sotto una tettoia in mezzo al bosco.

Spoiler Tempesta d’Amore: dov’è finito André?

Tutti sembrano preoccupati per l’improvvisa scomparsa di Andrè, tanto che Rosalie e Michael decidono di andare a cercarlo. Rosalie scopre che in realtà l’uomo è scomparso volontariamente, che si trova insieme ad una donna e che appare felice.

Intanto una nuova figura fa la sua comparsa al Fürstenhof: si tratta di Joell Wauters, uno scrittore di romanzi del mistero. Quali motivi lo hanno portato all’hotel? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.