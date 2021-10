Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 16 al 22 ottobre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 16 al 22 ottobre 2021

Possono tirare un grosso sospiro di sollievo tutti coloro che “tifavano” perché la love story tra Maja e Florian avesse un lieto fine. In effetti i due tornano insieme, non prima però di aver affrontato diverse vicissitudini. Cosa riserva il destino a Maja e Florian? La ragazza si trova a dover chiedere scusa a Erik per aver parlato del ricatto con Florian, chiedendogli di non far pagare a suo padre il prezzo di un suo errore.

Nel frattempo Florian, accompagnato da Shirin, si intrufola nella camera di Erik alla ricerca della cartolina. I due la trovano nascosta dietro un quadro appeso alla parete. Adesso non può più negare l’evidenza e deve riconoscere che suo fratello gli ha mentito per tutto questo tempo.

Maja e Cornelius, parlando con Florian, gli rivelano che il complice della truffa organizzata ai danni di lui è morto in un incidente d’auto e che del denaro sottratto non vi è più traccia. Maja confessa al giovane le vicende che l’hanno condotta ad essere sottoposta ai ricatti di Erik, ovvero la cartolina che Cornelius ha scritto alla figlia e che è stata intercettata dal ragazzo.

Florian rimane incredulo davanti a questa inaspettata versione dei fatti. Più tardi però anche suo fratello gli confessa l’accaduto. Florian si scusa così con Maja, anche se si dice convinto che il fratello non possa essere stato coinvolto nella truffa che ha rovinato suo padre. Maja racconta l’accaduto anche a Shirin e, quando incontra Erik, si finge dispiaciuta e pentita per aver condiviso tutto con Florian.

Erik si scusa con lei per averla ricattata e le restituisce la cartolina di Cornelius. Dopo che anche questa tempesta è passata, Maja e Florian possono finalmente vivere serenamente la loro storia d’amore: i due si riconciliano e promettono di non lasciarsi mai più.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: nuova sede per il concorso La Frusta d’Oro

Il luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara culinaria è andato a fuoco. Robert propone così al padre di spostare la competizione La Frusta d’oro al Fürstenhof. In seguito all’hotel arriva Marvin von Storchheimer, un influencer che scopriremo essere stato ex compagno di scuola di Vanessa. L’uomo regala alla ragazza dei biglietti per un party esclusivo, ma Maximilian la convince a cederli a lui per poterci andare in compagnia di Shirin. Quest’ultima non fa mistero di essere una grande ammiratrice di Marvin e Maximilian è sicuro che gradirà molto il dono.

Rosalie e Michael sono intenti a girare un video elettorale in cui si mostrano impegnati a fare la raccolta differenziata, ma sul più bello si mettono a litigare. Michael la accusa di essere interessata solo ai voti.

Momenti di tensione anche per Selina e Christoph, che incontrano per caso un giornalista che mette la donna in difficoltà chiedendole quando sposerà il suo fidanzato.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.