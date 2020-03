Le anticipazioni di Tempesta D’Amore garantiscono scene ad alta tensione e nuovi colpi di scena davvero clamorosi. Eva e Rober finalmente scopriranno chi è il vero padre del bambino che la donna porta in grembo. Annabelle porterà avanti un nuovo piano omicida per uccidere Denise. Tutto questo accadrà nelle puntate della celebre soap tedesca che andranno in onda da lunedì 16 a domenica 22 marzo su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 22 marzo

Robert ed Eva saranno in ansia per l’esito del test di paternità e per il documento di semilibertà per Valentina, che sembra non voler arrivare. In seguito, la moglie di Robert leggerà l’esito del test e abbraccerà il marito dicendo che il figlio è suo e non di Christoph. Il cuoco fa i salti di gioia.

Denise e il giovane Winter decideranno di trasferirsi a Parigi, in Francia. Entrambi ignoreranno che Annabelle intenda mettere in atto un nuovo piano omicida per togliere di mezzo la figlia di Christoph. Questa volta che piano avrà in mente la perfida bionda?

Spoiler puntate Tempesta D’Amore: Annabelle minaccia Denise

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta D’Amore che andranno in onda su Rete 4 fino al 22 marzo, annunciano nuovi sporchi intrighi all’hotel Fusternhof. Annabelle sarà più decisa che mai a far fuori Denise. Dopo essersi introdotta in casa della giovane Saalfeld, Annabelle costringerà Denise a scrivere una lettera d’addio al fidanzato Joshua. Successivamente, la perfida Sullivan condurrà la figlia di Christoph fuori casa. Avrà intenzione di uccidere la fidanzata di Joshua facendola annegare per simulare un suicidio.

Proprio quando Denise sta per annegare, Joshua si tufferà e la porterà sana e salva in superficie. Annabelle, furiosa, farà perdere le sue tracce e si rifugerà in una baita. Il signor Saalfeld la raggiungerà subito e cercherà di convincerla a costituirsi. Riuscirà a convincerla a consegnarsi alla polizia?