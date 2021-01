Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 16 al 22 gennaio 2021 preannunciano una settimana ricca di colpi di scena e momenti di tensione al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 16 al 22 gennaio 2021

Ariane, sempre più intenzionata a distruggere Christoph con ogni mezzo a sua disposizione ed a danneggiare l’immagine dell’hotel non esiterà in un momento di collera a minacciare l’albergatore con una pistola, che però si rivelerà solo un innocuo accendino. La Kalenberg non si limiterà a indirizzare la sua collera contro l’uomo, ma cercherà anche di sbarazzarsi di Alfons, offrendo il posto di capo concierge a Vanessa. La giovane però a sorpresa rifiuta la sua proposta.

Il desiderio di accudire Nero, il cavallo di Tim, fa sì che Franzi si trovi spesso vicina al giovane e la cosa provoca lunghe ed estenuanti discussioni con Steffen. Stanca dei continui litigi Franzi decide così di non vedere più Tim. Per liberarsi definitivamente della fastidiosa presenza del ragazzo il figlio di Linda mette in atto un piano per screditarlo agli occhi della giovane. Purtroppo il suo stratagemma si rivela un successo.

L‘incontro con Michelle in riva al lago non ha lasciato indifferente Paul, che organizza una cena per lei. Michelle gli rivela di essere tornata da poco nella sua terra d’origine dopo aver trascorso due anni a Monaco.

Grazie ad una mail Michael viene a sapere che Natascha è innamorata di un altro.

Spoiler trame Tempesta d’Amore: Bela dice addio a Lucy

Lucy Ehrlinger per l’ennesima volta rimanda i preparativi per il matrimonio e Bela Moser capisce che, per il bene di entrambi, è meglio lasciarla libera. La loro love story sembra destinata a procedere tra alti e bassi, anche a causa dei sentimenti che Lucy nutre nei confronti del cognato Paul. Neppure affrontare direttamente il suo coinquilino minacciando di far naufragare la loro amicizia e fare a Lucy una proposta di matrimonio sembra aver permesso a Bela di occupare quel posto esclusivo nel suo cuore.

Per scoprire se davvero l’ipotesi di un matrimonio tra Lucy e Bela è definitivamente naufragata dovremmo però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.