Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 16 al 22 aprile 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 16 al 22 aprile 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 16 al 22 aprile 2022? Nel corso della settimana ci attende una grossa sorpresa. Scopriamola insieme!

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Erik non sembra affatto disposto a rinunciare alla sua parte del bottino, e per poterne entrare in possesso non esita a ricattare la complice della frode finanziaria. Nel frattempo Cornelius discute con Maja: l’uomo non sembra intenzionato a confessare un crimine non commesso, mentre la figlia è convinta che facendolo potrebbe avere una pena più lieve. Florian mostra al fratello le prove che lo incriminano e gli chiede di costituirsi, ma Erik sembra di altro avviso. Florian però insiste e, alla fine, sembra raggiungere l’effetto desiderato: Erik si costituisce, ma è stato davvero il discorso di Florian a convincerlo ad assumersi le sue responsabilità? Ariane, parlando con Selina, le racconta di aver costretto il ragazzo a costituirsi e mantenuto così la parola data. Ma indipendentemente da chi ha effettivamente indotto Erik a consegnarsi alle autorità, il risultato vede Cornelius finalmente libero.

Maximilian offre a Ilona la possibilità di avere un appuntamento con Florian a patto che l’ispettrice alberghiera non parli male di lui nella sua relazione. Più tardi Ilona gela Max accusandolo di scarsa professionalità. Nel frattempo Hannes cerca il modo migliore per chiedere a Maja di sposarlo. Seconda Vanessa però Max dovrebbe riferire a Werner che Ilona è un’ispettrice alberghiera. Il ragazzo acconsente, ma tralascia di riferire a Werner della brutta figura fatta con Ilona. Tuttavia la donna ha un’altra carta da giocare. Dopo aver rivelato di essere l’ispettrice alberghiera, Ilona Greschel infatti si dichiara disposta a inserire il Fürstenhof tra i 500 migliori hotel al mondo dietro il pagamento di una certa somma di denaro.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: Benni lascia il Furstenhof

Benni parte in moto con Alfons, tra baci e abbracci con Cornelia e Robert. Hildegard rientra da Londra prima del previsto e apprende da Vanessa e Max che Alfons è partito per Roma in moto con Benni. La notizia finisce per provocare la preoccupazione di Hildegard.

Nel frattempo Robert, d’accordo con Michael, cerca di convincere Rosalie a tornare a lavorare al bar. La donna non solo accetta, ma decide anche di partecipare a un corso per diventare assicuratrice e guadagnare molti soldi.

Passato il momento di tensione legato al ruolo di Erik e Cornelius nella frode finanziaria, anche Maja e Florian sembra riavvicinarsi. Tra i due sta per riaccendersi la scintilla, ma proprio mentre stanno per baciarsi qualcosa rovina l’atmosfera.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.