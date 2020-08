Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 16 al 22 agosto 2020 ripropongono ancora il mistero sulla morte di Romy Ehrilnger. I sospetti avuti da Michael nel vedere il suocero sfogliare un libro di erbe che la moglie Natascha aveva prestato ad Annabelle avevano spinto il giovane a chiedere la riesumazione del corpo per l’autopsia, ma sebbene l’esito fosse stato diverso da quello che il ragazzo presumeva, i dubbi su un coinvolgimento di Annabelle sembrano non riuscire ad abbandonare i personaggi del Fürstenhof.

Ad alimentare i sospetti c’è Cristoph, che ricorda ancora bene quei momenti in cui era in coma e la ragazza, convinta di non essere udita da nessuno, gli aveva confessato l’omicidio di Romy Ehrilnger avvelenandola con lo stramonio. In realtà lui, seppure incosciente, aveva potuto udire quella strana confessione e le parole terribili di Annabelle erano rimaste scolpite nei suoi ricordi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 16 al 22 agosto 2020

I Sonnbichler fanno finalmente il loro rientro dopo essere stati protagonisti di una strana avventura. Si ripresentano al Fürstenhof accompagnati da una nota cantante che è molto amata da Bela.

La falsa notizia della gravidanza di Nadja sembra essere ormai vicina ad essere smentita. Ricorderete che la giovane, dopo aver visto Tim e Franzi scambiarsi un bacio, aveva sottratto un campione di urine ad Eva per far credere al figlio di Cristoph di attendere un bambino, dandogli ad intendere che lui fosse il padre.

Questa notizia aveva costretto Tim a rompere la sua relazione con Franzi per prendersi cura di quello che pensava fosse suo figlio, ma in realtà Nadja non aspetta nessun bambino e la falsa gravidanza è già stata smascherata da Dirk, che non esita ad accusare la ragazza di aver ingannato Tim. A lei non rimane che negare e dopo aver cercato di far credere a Dirk che si stava sbagliando si reca nella sua stanza e lo seduce.

Spoiler Tempesta d’Amore: l’inganno di Nadja

Nadja sembra essere riuscita a tirare Dirk dalla sua parte, seducendolo e convincendolo così a mantenere il segreto della sua falsa gravidanza.

I piani della ragazza per portare di nuovo Tim vicino a se sembrano destinati a dare i suoi frutti, ed a farne le spese potrebbe essere ancora una volta la povera Franzi.

Ma è davvero finita la love story tra Tim e Franzi? Oppure la verità sulla falsa gravidanza di Nadja verrà alla luce permettendo ai due innamorati di tornare ad essere una coppia felice? Per saperlo, cari amici, non ci rimane che attendere una settimana, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni di Sturm der Liebe.