Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 15 al 21 gennaio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 15 al 21 gennaio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 15 al 21 gennaio 2022?

A far trattenere il fiato saranno i piani di Florian, che incitato da Maja e Cornelius farà di tutto per spingere il fratello a confessare la truffa fatta anni prima. La figlia di Shirin e Cornelius fantastica di poter finalmente vivere la sua storia d’amore felice con Florian, dopo che questo sarà finalmente riuscito a strappare a Erik una confessione che scagioni completamente il padre della ragazza. Il sogno però dovrà essere rimandato, perché il primo tentativo del ragazzo fallisce: Erik vuole solo poter stare al fianco di Ariane che sta male e non ha tempo per parlare con il fratello!

Intanto almeno la vera identità di Cornelius rimane un segreto conosciuto da pochi: Maja infatti riesce a convincere Shirin a non raccontare a Christoph la verità su Lars. La madre di Maja nega alla figlia di essere infelicemente innamorata, per poi sgridare Max per averglielo raccontato. Poco dopo Shirin bacia Cornelius/Lars, m si affretta a scusarsi per aver perso il controllo e, prima di andare via, lo prega di non costituirsi.

La verità sembra infatti ormai destinata a venire a galla: Florian riesce a far parlare il fratello riguardo allo scandalo che ha coinvolto Cornelius. Erik gli dice che in realtà Bolko è sparito con tutto il denaro, lasciando nel suo conto solo 5 euro. Quello che Erik non sa è che Florian ha registrato la loro conversazione e offre al fratello un giorno per costituirsi.

Più tardi Maja e Florian si riconciliano e trascorrono la notte insieme.

Nel frattempo l’evento organizzato da Rosalie è un successo, ma in hotel si aggira un ladruncolo. Novità anche per Benni: il figlio di Cornelia riceve da Robert una proposta per uno stage retribuito nella cucina del Fürstenhof. In questo modo potrà pagarsi il viaggio in Nuova Zelanda dove da tempo sogna di recarsi a fare surf.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Vanessa e Max, una seconda possibilità

Max sembra non riuscire a convincere Vanessa che Georg voglia solo sfruttarla. Quest’ultimo continua così ad allenare la giovane, convincendola a prendere anche degli analgesici per contrastare il dolore al ginocchio. La scena viene casualmente vista da Max, che sferra un destro a Georg.

A convincere Vanessa è invece un alleato davvero impensabile: Ludwig registra una conversazione compromettente tra Georg e il suo complice, nella quale il campione di scherma svela le sue vere intenzioni.

Vanessa chiede così a Max di riallacciare la loro amicizia, scusandosi per non essersi fidata di lui. Il ragazzo però non riesce a perdonarla. A quel punto le rimane una sola cosa da fare: Vanessa si reca da Werner per spiegargli cos’è accaduto tra lei e Georg e tra il campione di scherma e Max. Werner offre così una seconda possibilità sia a lei che a Maximilian.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.