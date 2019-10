Le anticipazioni di Tempesta D’Amore riportano notizie davvero sconvolgenti. Christoph ed Eva si precipiteranno con l’aereo e si rifugeranno in una baita. Che cosa accadrà tra i due? Nel dettaglio, le trame delle puntate della soap bavarese che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 14 a domenica 20 ottobre.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Valentina accusata di furto

Annabelle chiamerà la polizia per denunciare il furto alla contessa: chi avrà rubato i 500 franchi? Durante le indagini, a Valentina verrà chiesto di svuotare le tasche e compariranno 100 euro. La ragazza informerà i poliziotti che glieli ha dato il nonno, ma nessuno le crederà. Eva e Christoph voleranno a Bucarest senza Robert, costretto a seguire la figlia in commissariato.

Tina capirà che l’unico modo per vivere serenamente una nuova storia d’amore è troncare il rapporto con David. Nel frattempo, Ragnar sarà convinto che la cuoca andrà a vivere con David in Islanda. In realtà, Tina sarà presa da mille dubbi.

Spoiler Tempesta D’Amore dal 14 al 20 ottobre: Eva e Christoph dispersi

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore che andranno in onda fino a domenica 20 ottobre su Rete 4, annunciano un disastro aereo. L’aereo su cui viaggiano Christoph ed Eva precipiterà. Il pilota perderà il controllo del velivolo per via di un brutto malore e morirà sul colpo. Christoph si caricherà sulle braccia Eva e si dirigerà in una zona abbastanza lontana dallo schianto.

Nel frattempo, Robert sarà molto in pena per la moglie. Si chiederà perché non si è ancora fatta sentire dopo l’ultima chiamata. Paul troverà in un cassonetto i 500 franchi della contessa. Su consiglio di Romy, consegnerà i soldi al signor Sonnbichler.

Non avendo notizie di Christoph ed Eva, Annabelle chiederà a Schulz di procurarle una registrazione audio fatta sull’aereo. Subito dopo, la ragazza scoprirà che Christoph ed Eva sono precipitati con l’aereo.

Senza perdere tempo, Robert creerà una squadra di ricerca. Joshua informerà Denise che andrà in Romania a cercare Eva e Christoph. I due, in attesa dei soccorsi, si rifugeranno in una baita abbandonata. Nel frattempo, Natascha farà una confessione spiazzante a Michael.