Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 14 al 20 gennaio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 14 al 20 gennaio 2023

Werner, parlando con Cornelia, si dice soddisfatto per essere riuscito a dimostrare la sua innocenza dopo le accuse che gli erano state mosse. Ricordiamo infatti che l’uomo era stato indagato perché ritenuto colpevole di avere agito in modo da indurre Ariane a credere di essere pazza. Al tempo stesso però è profondamente deluso e dispiaciuto dal comportamento di Robert.

Ariane scopre che la voce di Karl arriva da due altoparlanti collocati vicino al lago e pensa che sia opera di Christoph. Poco dopo la Kalenberg riceve una telefonata con la quale Karl le da appuntamento al pontile. Senza dire niente a Robert Ariane si reca all’appuntamento portando con sé una pistola, e una volta giunta lì si trova davanti l’ex marito che le chiede se ha intenzione di ucciderlo come ha fatto con sua madre.

La donna si dice profondamente dispiaciuta per ciò che ha fatto, ma non sa che Karl sta registrando ogni sua parola. Quando poi Karl ricatta Ariane con la registrazione, chiedendole di vendere tutte le quote dell’albergo per evitare una denuncia, la Kalenberg capisce che dietro tutto questo c’è lo zampino di Christoph.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 20 gennaio 2023

Henning, approfittando del fatto che l’acqua penetrata all’interno della bottiglia ha reso il messaggio in parte illeggibile, ne approfitta e fa credere a Shirin di averlo scritto lui.

Una grande delusione è in arrivo per Maximilian, che quando prova a riavvicinarsi a Vanessa viene a sapere che lei – mentre era in ritiro – è andata a letto con il suo allenatore. Davanti alla confessione di Vanessa Maximilian si convince che la ragazza sia innamorata dell’altro e minaccia Robin. Ma poi scopre che in realtà tra i due non c’è stato asolutamente niente e teme di aver perso Vanessa per sempre.

La serata “romantica” tra Erik e Josie termina con la giovane che si addormenta guardando un film. I due vengono visti da Constanze, che corre a riferire a Paul i suoi sospetti. Josie nega di avere una relazione con Erik, e poi intima al padre di confessare la verità sul loro rapporto, svelando così la sua paternità.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.