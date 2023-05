Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 13 al 19 maggio 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 13 al 19 maggio 2023

Dopo il litigio con Reibet Alfons decide di fare un giro in moto per scaricare la tensione. Uscendo dal garage però non vede l’altro, che non lo sente arrivare e finisce contro la moto. Reibet accusa Alfons di aver cercato di ucciderlo.

Paul nota che tra Gerry e Merle c’è del feeling. Dopo averli osservati flirtare, il ragazzo lo riferisce a Shirin, provocandole una punta di gelosia. Quando poi Shirin assiste al gesto di Gerry, che porta un mazzo di fiori a Merle, il suo senso di malessere aumenta.

Rosalie – su consiglio di Cornelia – gira un nuovo video.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 19 maggio 2023

Ariane confessa a Eric di essere innamorata di Robert, e lui reagisce minacciandola di rivelare a tutti la verità sulla falsa gravidanza. Alla lite tra i due assiste Christoph, che ha un’idea.

Ariane decide però di “neutralizzare” i ricatti di Eric parlando direttamente a Robert e rivelandogli di non essere incinta. Lui lo dice a Cornelia, che pensa di occuparsi del caso per ottenere il posto in un prestigioso studio legale. Henning sconsiglia la Holle di assumere il caso di Ariane.

Alfons propone a Hildegard una vacanza. La loro meta potrebbe essere un faro nel Mare del Nord.

Tempesta d’amore, spoiler al 19 maggio

Mentre Michael cerca di dissuadere Rosalie, che invece ha in progetto la ristrutturazione del fienile, sostenendo che il solo modo per riuscire a risparmiare sarebbe quello di eseguire personalmente i lavori, Christoph e Paul rischiano di essere colpiti in testa da una fioriera, che Ariane getta dal balcone mentre i due malcapitati passano sotto.

Riusciranno a evitarla? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati con le ultime news.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.