Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 13 al 19 agosto 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 13 al 19 agosto 2022

Florian riesce a parlare con Maja prima che lei parta per Monaco, e le fa tanti auguri per il suo nuovo lavoro. Il guardaboschi prosegue poi dicendole che probabilmente la sua “amicizia” con Constanze si sta trasformando in qualcosa di più profondo e che i due stanno pensando di fare sul serio. Ovviamente però omette di dire a Maja la situazione reale riguardo alla cura con gli antibiotici sperimentali. Inutile negarlo: sentire che il cuore di Florian appartiene ormai a Constanze fa un male terribile a Maja, che non ha mai smesso di amare il guardaboschi. E quando arriva la proposta di matrimonio di Florian a Constanze Maja rimane incredula.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: i timori di Cornelia

Cornelia fruga nella borsetta di Ariane e la dark lady la sorprende. La Kalenberg non ha più così alcun dubbio sul fatto che la Holle sospetta di lei. I continui tentativi di avvicinamento di Ariane a Robert la infastidiscono molto, e neppure le rassicurazione del Saalfeld sul suo amore per lei riescono a rassicurarla. Robert si dice convinto che Ariane sia cambiata, ma Cornelia è di tutt’altro avviso.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Constanze vede nel farmaco originale la sola possibilità per salvare Florian, ed è per questo che senza neppure dire niente a Maja e aiutata da Erik, decide di rubarlo. Nel frattempo un altro oggetto compromettente viene trovato all’interno di una borsetta. Si tratta della borsa di Rosalie, all’interno della quale Michael ha trovato un biglietto aereo per Parigi che scaturisce nel giovane medico.

Cosa ci faceva Rosalie a Parigi con Christoph? Per scoprirlo, cari lettori, dovremmo attendere la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.