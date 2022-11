Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 12 al 18 novembre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 12 al 18 novembre 2022

Michael è stato momentaneamente sospeso dal lavoro e Constanze si offre di aiutarlo.

Werner si sente male subito dopo che Erik è stato nominato direttore amministrativo, e Ariane fa in modo di informare Robert del malore. Il Saalfeld torna così in albergo, proprio quando Christoph si prepara a partire e decide di affidare le sue quote a Paul, che dovrà gestirle durante la sua assenza. Erik e Paul si trovano così affiancati nel ruolo di direttore amministrativo, una collaborazione che porta a momenti di tensione. Il fratello di Florian infatti non prende bene l’interferenza del Lindbergh, che per difendere Josie lo sminuisce davanti ai dipendenti. La ragazza è molto attratta da Paul e ne parla con Maja.

Anticipazioni italiane Tempesta d’Amore

Florian e Maja iniziano a progettare il loro matrimonio e pensano alla location dove si svolgerà la cerimonia e a chi invitare alle nozze. Hildegard aveva ragione a sospettare di Lehmann, che finisce per rivelarsi un impostore. La Sonnbichler decide così di avvertire Werner.

Gerry, dopo aver preso in gestione il centro estetico dell’hotel, propone a Shirin di diventare sua socia. La ragazza accetta e, felice per questa nuova opportunità lavorativa, lo bacia. Subito dopo però si pente del suo gesto, che il ragazzo interpreta come una manifestazione di sentimenti che in realtà la giovane non prova. Shirin infatti non è innamorata di Gerry, e presto il ragazzo dovrà fare i conti con una grossa delusione d’amore.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie infuriata con Ariane

Ariane si finge amica di Cornelia, ma la sua simpatia per la Holle non convince affatto Rosalie. Proprio parlando con quest’ultima la Kalenberg pronuncia parole offensive verso Michael, innescando così la reazione di Rosalie che le getta in faccia un bicchiere d’acqua. Ariane non perde occasione per “sfruttare” questo scatto d’ira a suo favore, e inizia a fare la vittima con Cornelia e con Robert.

Lo sfogo di Ariane con l’albergatore termina in un bacio appassionato. Ariane e Robert finiscono a letto insieme, e poco dopo il Saalfeld confida ad André di aver fatto sesso con Ariane, invitandolo a mantenere il segreto. Lo zio di Robert promette, e si dice speranzoso che Ariane faccia altrettanto. Sarà davvero così? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.