Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 12 al 18 febbraio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap di Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 12 al 18 febbraio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 12 al 18 febbraio 2022?

Ariane appare determinata a farla finita: l’idea di avere un tumore in fase terminale la spinge a un gesto estremo. Chiede a Erik di starle vicino e lui, sconvolto e addolorato, le promette che non la abbandonerà in quel momento terribile. Prima di suicidarsi la donna lascia una lettera di addio per Erik e il suo testamento chiuso in una busta che affida a Vanessa. Con quel foglio Ariane lascia le sue quote dell’hotel a Erik e i suoi averi a Selina. Christoph riesce a impossessarsi del testamento di Ariane e lo distrugge.

Michael scopre che la Kalemberg gli ha sottratto dei potenti sonniferi. Troppo tardi per fermarla? Ariane è ormai sulla sponda del lago e ingoia le pillole una dopo l’altra, pensando al marito Karl che raggiungerà da lì a poco.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

L’offerta che Christoph fa a Cornelius di 100mila euro per sparire dalla sua vita e da quella di Seline viene rifiutata. L’albergatore poco dopo cerca di giustificarsi con Selina parlandole di un aiuto che aveva voluto fare al suo ex marito e lei gli crede. Proprio per questo parla la donna con Cornelius/Lars e gli dice che la sua partenza sarebbe la miglior soluzione per tutti.

Alfons e Werner sono eccitati dall’imminente arrivo della ballerina e cantante Marita Maricelli. Rosalie scopre che la trattativa per l’acquisto del terreno dovrà essere portata avanti con Andrè.

Maja e Shirin rischiano di vedere rovinata la loro amicizia, quando quest’ultima confessa alla figlia di Seline di essersi innamorata di Florian. Maja lo aveva già capito, ma non riesce a nascondere la sua delusione. Tuttavia capisce anche le sue buone intenzioni.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Werner prova a fermare Christoph

Werner non ha più dubbi: Christoph si è spinto troppo oltre con il suo piano contro Ariane. Per questo gli dice di non voler più essere coinvolto in questa storia. L’albergatore però non sembra affatto disposto a fermarsi proprio ora, dopo che è arrivato a far credere ad Ariane di avere un tumore in fase terminale.

In quel momento entra Selina e sente tutto. Come reagirà la donna davanti a un uomo che le appare ben diverso da quello che aveva immaginato? Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.