Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 11 al 17 novembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Josie e Paul, che saranno al settimo cielo dopo la notte trascorsa insieme. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trama puntate dal 11 al 17 novembre 2023

Nella prossime puntate Tempesta d’Amore vedremo Josie e Paul di nuovo uniti. I due – dopo aver trascorso la notte insieme – scopriranno di appartenersi, ma decideranno di mantenere la loro relazione segreta fino a quando Constanze non sarà guarita, per rispetto nei confronti della von Thalheim.

I due si incontreranno nel bosco e arriveranno casualmente in un luogo incantato: una vecchia torre con dei poteri magici. Si ridaranno così appuntamento nello stesso luogo, con la speranza che il loro desiderio di poter stare per sempre insieme possa avverarsi. Al nuovo appuntamento però, Paul non si presenterà.

Questo farà sprofondare l’umore di Josie, proprio alla vigilia del suo esame come sommelier del cioccolato. La ragazza affronterà la prova distratta e commetterà degli errori. Ad un certo punto però, un messaggio ricevuto da Paul le farà ritrovare la concentrazione

Tempesta d’amore, spoiler al 17 novembre 2023

Nei nuovi episodi di Tempesta d’amore ci sarà spazio anche per Rosalie, che vedrà il suo piano riscuotere successo. Michael non tarderà a mostrarsi geloso di Raphael e si presenterà alla fidanzata con un mazzo di fiori.

La Engel riferirà a Raphael di non aver più bisogno dei suoi “servizi” da escort, ma lui si sarà convinto che Michael non meriti la donna e di essere lui stesso il partner giusto per lei. Rosalie gli ribadirà di non essere affatto interessata a lui, e lo pregherà di partire, ma Kofler non sarà intenzionato a desistere…

Dopo aver visto gli scatti fatti nel corso del servizio fotografico al Fürstenhof, Shirin si convincerà che Gerry abbia un potenziale come modello. Henning inizialmente sarà scettico nei confronti dell’intuizione della fidanzata. ma ben presto dovrà ricredersi.

Shirin riuscirà a convincere Gerry a posare per un’agenzia di moda, nonostante il parere contrario di Max.

