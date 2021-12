Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 11 al 17 dicembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 11 al 17 dicembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 11 al 17 dicembre 2021? Selina impedisce a Christoph di telefonare alla banca ed effettuare il pagamento della tranche che darebbe il via ai lavori per la realizzazione dell’Hotel Termale, senza però rivelargli di esserne venuta a conoscenza grazie a Cornelius. Quando più tardi la donna incontra l’uomo gli dice di aver impedito all’albergatore di effettuare il pagamento. Per Cornelius questa è una notizia pessima, che lo costringe a rinunciare al suo piano e lasciare il Fürstenhof.

Nel frattempo però anche Eric decide di ritirarsi dal progetto, messo in allarme dal fratello che va a trovarlo in ospedale per informarlo che la polizia lo sta sorvegliando. Se la speranza di Florian era quella di spingerlo a costituirsi sicuramente non è riuscito, perché pur affermando di volersi ritirare dal progetto e restituire i soldi ai clienti della banca truffati, Erik non sembra affatto disposto a consegnarsi alle autorità ammettendo i suoi errori. Cornelius quindi resta colpevole agli occhi di tutti.

Il comportamento di Florian non piace a Maja e, sebbene i due finiscano per fare pace, la ragazza non può perdonargli il fatto di essere corso ad avvertire il fratello. Con questo gesto ha permesso a Erik di evitare la prigione.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: gli strani malesseri di Ariane

Ariane accusa strani malesseri, e Christoph, gongolando, chiede al dottor Kamml di accellerare le procedure per farla ricoverare. Il medico dice all’albergatore di portare pazienza ancora per qualche giorno. Quali saranno le cause dei malesseri di Ariane?

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.