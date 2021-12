Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 1 al 7 gennaio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 1 al 7 gennaio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 1 al 7 gennaio 2022?

Shirin raggiunge Maja, che la attende per guardare insieme un film d’amore. Parlando con la von Thalheim Shrin le confida che Florian l’ha obbligata a indossare degli scarponi più grandi del suo piede e che questo le ha provocato una vescica dolorante. Prosegue poi chiedendo a Maja di potersi trattenere a casa sua per la notte, in modo da non correre il rischio di incontrare il Vogt.

Shirin ha scoperto di amare Florian, ma appare determinata a non lasciarsi andare ai sentimenti. Per questo arriva a organizzare un incontro tra lui e Maja, sperando che i due si riconcilino. La von Thalheim però sembra non riuscire proprio a perdonare il tradimento di Florian. Per cercare di riconquistare Maja Florian cerca anche di incastrare il fratello Erik.

Anche Max vive un momento tutt’altro che felice dal punto di vista sentimentale. Vanessa non crede che il ragazzo la ami, ma pensa che voglia piuttosto competere con Georg. Per questo non accenna a frequentare quest’ultimo, che però le nasconde qualcosa di importante. Quando Georg paga il conto dell’hotel scopre che alcune delle sue carte non vengono accettate. La scena viene osservata da Max.

Più tardi Georg parla al telefono con un misterioso interlocutore e descrive la situazione del ginocchio di Vanessa, che sembra così simile al suo in passato. Prosegue poi dicendo che potrà tornare in forma e che, essendo Vanessa un outsider, potrebbe fruttare molto. Può anche darsi che dopo lei non sarà più in grado di camminare, ma la cosa sembra interessarlo ben poco. La situazione potrebbe davvero precipitare, anche perché Vanessa si fida di Georg e sembra che le raccomandazioni e le pressioni di Max, che vorrebbe invece riuscire a dissuaderla dall’allenarsi per partecipare al campionato nazionale, non proucano alcun effetto.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: continua l’inganno ad Ariane

Ariane avverte che il Retandmit non le procura alcun beneficio. Decide così di mettere da parte il medicinale e affidarsi alle cure omeopatiche. I risultati non tardano ad arrivare e la donna inizia a sentirsi subito molto meglio. Werner e Christoph continuano intanto a farle credere di avere un male incurabile, ignorando che lei ha deciso di assumere il farmaco che provoca problemi neurologici in dose doppia. Quando Werner vede Ariane prendere tre pillole insieme si preoccupa e corre a confidarsi con l’albergatore. I rischi di un sovradosaggio potrebbero rivelarsi fatali per lei…

Intanto Robert, che ha visto Werner maneggiare le pastiglie, parla con Cornelia e Alfons e si dice preoccupato dalla possibilità che il padre sia malato e abbia deciso di tenerglielo nascosto.

La cura prescritta dal naturopata da i suoi frutti: Ariane migliora in fretta, tanto che Seline le propone di festeggiare il compleanno con un brunch. Parlando delle quote Ariane è fin troppo chiara: venderà quelle in suo possesso solo dopo aver ricevuto da Werner la rassicurazione che quest’ultimo non le cederà a Christoph.

