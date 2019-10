Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano puntate da cardiopalma e ricche di tensioni. Natascha comprerà il silenzio di Jessica, mentre Tina farà una brutta scoperta su Ragnar. Annabelle rischierà di essere denunciata da Joshua per un gesto molto pericoloso. Nel dettaglio, le trame delle puntate della soap tedesca che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2019.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 13 ottobre 2019

Natascha e Jessica faranno un accordo: la cantante permetterà alla Bronckhorst di stare vicino a Felicitas se non dirà a nessuno di essere la madre. Il feeling tra Ragnar e Tina crescerà più forte che mai. L’uomo, sentendosi in colpa, rivelerà all’ex compagna di scuola di essere il proprietario del palazzo che l’ha sfrattata. La reazione di Tina sarà inimmaginabile.

Robert preferirà non dire alla moglie Eva che è stato Christoph a trovarle il lavoro di illustratrice. Joshua noterà che Denise e il veterinario Henry hanno instaurato un legame molto stretto. Questa cosa al giovane Winter non andrà a genio.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: il gesto pericoloso di Annabelle

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore in onda fino al 13 ottobre su Rete 4, svelano che Tina prenderà le distanze da Ragnar. La donna avrà difficoltà a perdonare il gesto ignobile del suo ex compagno di scuola. Jessica vorrà vedere più spesso la piccola Felicitas e non sopporterà l’idea di chiedere il permesso ai coniugi Niederbuhl.

Nel frattempo, Hildergard informerà il marito che l’attuale sindaco verrà sostituito dal suo vice Sendler. Le continue intromissioni di Joshua farà preoccupare Henry, il quale temerà di perdere per sempre Denise. Annabelle chiederà scusa al giovane Winter per avergli lanciato un’accetta. Nel frattempo, Robert spronerà Joshua a denunciare la figlia della defunta Xenia.

Annabelle spiegherà all’ex fidanzato di averlo lasciato per via dei sentimenti che lui prova ancora per Denise. L’affascinante Winter negherà di essere innamorato della giovane Saalfeld. Più tardi, Annabelle informerà Alfons che il portafoglio della Contessa è stato rubato.