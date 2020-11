Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 7 al 13 novembre 2020 ci svelano che Tim, dopo essere stato smascherato da Cristoph, gli rivela quale è il suo piano. L’uomo finisce per accorgersi che il figlio che ha davanti non è Boris ma Tim ed inizia a chiedersi i motivi che possono avere portato i due ragazzi a scambiarsi l’identità. A quel punto il giovane Saalfeld è costretto a svelare al padre che ha deciso di rimanere perché vuole riuscire a scoprire chi ha provocato l’incidente di Dirk. Il padre si dice pronto ad offrirgli tutto il suo aiuto ed il suo sostegno per aiutarlo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 7 al 13 novembre 2020

Dirk intanto viene a sapere che non potrà più camminare: anche un secondo consulto medico gli conferma la diagnosi già fatta, ovvero il fatto che resterà per sempre su una sedia a rotelle. Inevitabile la sua disperazione nell’apprendere la notizia. Michael gli dice che dovrà rassegnarsi: a causa dei danni subiti Dirk non può recuperare l’uso delle gambe.

Nel frattempo Franzi scopre che Nadja ha perso il bambino a causa di un aborto spontaneo e rivela la notizia a Tim, credendo di parlare con suo fratello gemello Boris.

Mentre Cristoph dorme un piccolo incidente, causato da alcune salviette messe ad asciugare sulla stufa che prendono fuoco, crea un po’ di scompiglio.

Parlando con Vanessa, la nipote di Alfons, Paul accenna alla sua necessità di trovare qualcuno che lo aiuti nel suo lavoro. Subito dopo il ragazzo promette alla giovane di mettere anche per lei una buona parola con Cristoph.

Spoiler Tempesta d’Amore: quale futuro per Tim e Franzi?

Tim ha già dimostrato in più occasioni che i sentimenti che prova per Franzi non sono affatto cambiati, tanto da aver addirittura permesso alla sua gelosia di avere la meglio sulla ragione ed arrivare a pensare che fosse Steffen il responsabile dell’attentato a Dirk. L’arresto del nuovo socio di Franzi però ha finito per farlo avvicinare ancora di più alla donna che ama e la gelosia di Tim è apparsa ancor più evidente. Ci sono ancora le basi per vederli di nuovo uniti in futuro? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.