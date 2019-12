Le anticipazioni di Tempesta D’Amore delle puntate che saranno trasmesse su Rete 4 da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2020 annunciano tanti colpi di scena che lasceranno i fan con il fiato sospeso per tutta la settimana. Denise scoprirà che il dipinto è stato rubato e temerà di perdere tutto. Annabelle aizzerà Christoph contro Denise. Fabien avrà una crisi respiratoria e rischierà di morire.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 12 gennaio

Al suo risveglio, Denise scoprirà che il dipinto è stato rubato; disperata, la fidanzata di Joshua comincerà a temere di perdere il lavoro. Annabelle fingerà di essere molto preoccupata per sua sorella. Il giovane Winter, invece, arriverà al punto di sospettare che dietro al furto del dipinto ci sia lo zampino della sua ex fidanzata.

In seguito, André deciderà di partecipare alla gara di ballo della festa paesana e farà una scommessa con il veterinario. Nel frattempo, Denise riceverà una bruttissima notizia: l’assicurazione non pagherà i danni per il furto del dipinto. Nella sala del personale, Fabien avrà una tremenda crisi respiratoria e proprio in quel momento entrerà Bela. Quest’ultima, anche grazie all’aiuto di Michael, riuscirà a salvargli la vita con il suo intervento tempestivo.

Spoiler Tempesta D’Amore: Christoph contro Denise

Nelle puntate italiane di Tempesta D’Amore che andranno in onda fino a domenica 12 gennaio, vedremo Christoph tornare da Bangkok e ricevere una notizia a dir poco scioccante che lo starvolgerà. Nel dettaglio, Annabelle gli dirà che al Furstenhof è arrivato un pittore che dice di essere il padre di Denise. Il dark man deciderà così di contestare legalmente la sua paternità per non aver niente che fare con Denise.

Annabelle si mostrerà molto felice della decisione di Christoph. Eva e Robert saranno impegnati con la presentazione del libro, ma la donna si allontanerà di nuovo dal marito. Intanto, Lucy aspirerà a diventare la nuova addetta stampa del Furstenhof.