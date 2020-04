Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 27 aprile al 2 maggio 2020 ci portano a scoprire la tremenda verità sul rapimento di Tim. A permetterci di sapere come sono andate veramente le cose è una conversazione tra Linda e Cristoph, intercettata casualmente da Franzi. Il terribile segreto che i due hanno condiviso per molti anni sconvolge davvero Franzi, che si chiede se sia o meno il caso di rivelare a Tim quello che ha appena scoperto. A farla desistere è una conversazione con lo stesso Cristoph, che giocando d’anticipo le fa una proposta a cui è davvero difficile rinunciare.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate fino al 2 maggio 2020

In effetti Franzi finisce per accettare l’allettante proposta di Cristoph e tenere all’oscuro quindi Tim della verità sul suo rapimento. La ragazza è ancora dispiaciuta per aver avuto un ruolo determinante seppur involontario nel futuro di Tim, facendo in modo che la sua notizia della sua malattia giungesse fino alla polizia militare facendolo cacciare dall’esercito. Ben presto però Franzi si pente della sua decisione, quando scopre che Cristoph non ha nessuna intenzione di rispettare i patti.

Bela Moser ritorna al Fürstenhof con il tentativo di riconquistare l’ex fidanzata Mona. Il suo ritorno inaspettato però viene frainteso da Jessica, la quale si convince che Bela sia tornato in città per lei.

Per potersi esercitare in vista dell’esame finale di fisioterapista Paul chiede a Lucy di prestarsi a fare la sua paziente. L’impresa però si rivela piuttosto ardua, anche a causa dei sentimenti che la Ehrlinger nutre per il cognato. Nonostante questo però l’esame ha un esito favorevole e Paul, al colmo della gioia dopo averlo superato brillantemente, abbraccia Lucy appassionatamente. La scienza non sfugge agli occhi di Bela, che non tarda ad accusare i due di tradire la memoria della povera Romy.

Spoiler Tempesta d’Amore: lo strano comportamento di Michael

Natascha appare sempre più preoccupata dallo strano comportamento di Michael, ma il medico non sembra affatto intenzionato a spiegarle i motivi.

Dopo una conversazione telefonica con Fabien, Michael prende una decisione davvero inaspettata. I sensi di colpa per la morte di Romy sembrano non volersi affievolire ed il medico scivola verso una spirale di autodistruzione che potrebbe portarlo a perdere tutto…. anche la moglie!

Riuscirà a fermarsi in tempo? La risposta la troveremo nelle prossime anticipazioni di Sturm der Liebe.