Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 25 al 31 dicembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 25 al 31 dicembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 25 al 31 dicembre 2021?

La relazione tra Maja e Florian subisce una brusca frenata quando la ragazza scopre che l’uomo che ama ha scelto di iscriversi in una app per incontri.

Le riprese dello spot che vede protagonisti Vanessa e Georg ha effetti inaspettati: il ragazzo, contrariamente a quanto stabilito, bacia Vanessa che all’inizio appare sorpresa ma poi finisce per ricambiare. La novità provoca grande gioia nel regista, che esulta soddisfatto.

Questo gesto improvviso ha finito per lasciare confusa Vanessa e provocare la gelosia di Max. Più tardi i due campioni di scherma si godono una cena a lume di candela nel salone blu del Fürstenhof, prima di finire a letto in una baita romantica nel bosco. Max decide di rischiare e dichiarare a Vanessa il suo amore, ma quando la vede felice accanto a Georg sceglie di farsi da parte.

Florian si lascia convincere da Shirin a farsi depilare il petto: la ragazza vorrebbe aumentare i followers del suo blog attingendo anche a un pubblico maschile. Per ricambiare lei accetta di aiutarlo a costruire una recinzione che consenta loro di salvare un lupo dai cacciatori. A poco a poco la giovane inizia a vedere Florian con occhi diversi e i momenti di divertimento tra loro rischiano di trasformare la loro amicizia in qualcosa di più….

Anticipazioni Tempeste d’Amore: la malattia di Ariane

Erik appare distrutto dal dolore e, in occasione di un dialogo con Hildegard, rivela che è veramente angosciato per una cara amica che sta morendo di cancro. Quando Selina viene a sapere della terribile malattia di Ariane ne parla con Erik, e il ragazzo le rivela di averla convinta a recarsi da un naturopata.

Il fratello di Florian non ha più alcuna voglia di lottare con i Saalfeld e, stanco delle vessazioni di Werner e Robert, decide di vendere la fonte termale a un prezzo equo. Quando però i due si recano da Christoph per dargli la notizia rimangono sbalorditi dalla sua reazione: l’albergatore dichiara infatti di non essere più interessato!

Poco dopo Christoph riferisce al dottor Kamml che Ariane è intenzionata a rivolgersi a un naturopata, che potrebbe farle capire di non essere affatto malata. La loro conversazione viene intercettata da Werner, che chiede all’albergatore di rinunciare al suo piano per sbarazzarsi di Ariane. Ma il ricordo di quanto lei ha fatto lo convince ben presto a tornare sui suoi passi.

Christoph riceve pressioni anche da Selina che vuole stare vicina all’amica fino alla fine e, preoccupata per le sue condizioni di salute, gli chiede di mettere da parte i rancori e riavvicinarsi a lei.

Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.