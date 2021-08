Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 21 al 27 agosto 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accade.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 21 al 27 agosto 2021

Erik è furioso perché Florian continua a rifiutarsi di costruire la strada d’accesso per il futuro hotel termale. Spinto da Ariane, Erik decide di appiccare un incendio nel bosco ma viene sorpreso da Florian. Nion sapendo come giustificare la sua presenza lì con il fratello, Erik dice di aver udito un rumore ed essersi impaurito cominciando a correre. La presenza della tanica di benzina però finisce per tradirlo: messo alle strette confessa ciò che voleva fare, accusando però Florian di averlo spinto a quel gesto estremo.

Vanessa è tornata a casa. Ad aspettarla ci sono Alfons e Robert, che ha aiutato a trasferire il letto di Vanessa al piano terra. Vanessa però non gli rivolge neanche una parola e Robert deluso se ne va.

Hirin si passa sul collo un rossetto per fingere di avere un’eruzione cutanea. Poi pubblica sul suo blog un video in cui si mostra improvvisamente guarita, lodando le proprietà curative della fonte termale. La guarigione di Hirin convince Florian delle proprietà miracolose della fonte, e il ragazzo chiede scusa a Maja per aver dubitato delle sue parole.

Cornelia è disperata perché suo figlio Benjamin le ha detto che non la vuole più vedere.

Michael scopre che Max Richter è suo parente. La storia dei fantasmi di Bichlheim è già stata scritta da Michael per Fabien senza alcuna conseguenza: questo dimostra che la maledizione non ha alcun effetto e Joell può così scrivere il racconto senza più timori. Michael e i Sonnbichler si prodigano per tirare su di morale la convalescente Vanessa.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: la convalescenza di Vanessa

Tutti sembrano prodigarsi per Vanessa. Michael e i Sonnbichler cercano di tirarle su il morale, mentre Maximilian la porta a passeggiare.

Intanto Ariane fa una scoperta: Christoph ha corrotto il suo terapista. Quando la donna lo viene a sapere fa in modo che anche Seline lo sappia. Volete sapere quali conseguenze avrà questa mossa di Christoph? Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.