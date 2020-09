Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 20 al 26 settembre 2020 ci svelano che Nadja, dopo aver fatto un test di gravidanza, scoprirà di essere veramente in dolce attesa. Dopo aver ingannato Tim, grazie ad un campione di urine sottratto ad Eva. la ragazza scopre ora che presto sarà veramente madre e la notizia la riempie di una gioia immensa.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 20 al 26 settembre 2020

Se da una parte c’è Nadja euforica per la sua recente scoperta, dall’altra troviamo invece Natascha estremamente preoccupata per la dipendenza dai farmaci di Michael. L’uomo continua a non voler ammettere il problema e a dichiararsi perfettamente in grado di controllarsi.

Il test positivo di Nadja viene recuperato da Lucy nella spazzatura, e questo ritrovamento non fa che aumentare i suoi sospetti: che senso avrebbe avuto che Nadja facesse il test se già sapeva di essere in dolce attesa? Mentre Lucy ne parla con Franzi la loro conversazione viene intercettata da Tim, che non può fare a meno di chiedere alle due donne una spiegazione.

Più tardi sarà Dirk ad esortare Nadja a porre fine al suo inganno ed a rivelare a tutti che non aspetta nessun bambino. Ma quando lei inciampa e cade a terra, davanti alla reazione di lei che in preda al panico gli chiede di chiamare subito un medico, sarà assalito da mille dubbi. Dirk non può sapere che quella che era iniziata come una finzione si è trasformata in realtà, e che nel ventre di Nadja si sta sviluppando davvero una nuova vita. La ragazza accusa forti dolori al ventre ed appare seriamente preoccupata per la salute del suo bambino.

Lucy ha modo di parlare anche con Bela, al quale confessa il suo amore per Paul. Bela subito dopo, parlando con Paul, gli confesserà di amare Lucy ma di essere sicuro che lei ami un altro. Nonostante le insistenze dell’amico però Bela non gli rivela il nome.

Proprio Bela resterà poi stupito quando, seppur tra mille dubbi, Lucy lo bacierà teneramente.

Spoiler Tempesta d’Amore: la scoperta di Linda

Linda avrà modo di scoprire che Dirk è coinvolto nel rapimento di Tim, avvenuto molti anni prima. Per questo non esiterà ad esortare il ragazzo a farsi carico delle sue responsabilità, confessando a Cristoph quale ruolo lui ha avuto nell’evento che ha sconvolto le loro vite.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la prossima settimana, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.