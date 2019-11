Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano dei clamorosi colpi di scena. Nella settimana che va da lunedì 2 a domenica 8 dicembre 2019, nella soap opera tedesca in onda su Rete 4 saranno svelati dei succulenti segreti. Annabelle affronterà Denise e le due sorelle compiranno un gesto inaspettato. Denise accetterà di sposare Henry e Joshua non la prenderà per niente bene. A Ragnar verrà in mente un’idea per ottenere il finanziamento, e coinvolgerà Tina nel suo losco piano. Eva racconterà tutta la verità a Hildergard.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino all’8 dicembre

Dopo essere stata rimproverata da Henry, Annabelle si renderà conto di aver sbagliato ad aver dato la colpa a Denise per la sua cecità a un occhio. Dopo aver chiesto scusa alla sorella, le due donne finalmente si rappacificheranno. Per placare l’ira degli elfi e spezzare la maledizione in maniera definitiva, Tina e Ragnar chiameranno un evocatore. Nel frattempo, Annabelle e Joshua organizzeranno una bella scampagnata nel bosco.

Denise, felice di aver risolto tutto con sua sorella, accetterà di sposare il veterinario. Questa notizia finirà per distruggere l’animo di Joshua che è follemente innamorato della sorella di Annabelle. Intanto, Ragnar scoprirà che deve sganciare 100 mila euro per la sua azienda. Riuscirà a trovare i soldi?

Spoiler Tempesta d’amore fino all’8 dicembre: Ragnar bacia un’altra

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta d’amore che andranno in onda fino a domenica 8 dicembre, annunciano novità davvero succose. La signora Solveig bacerà Ragnar e i due si rifugeranno in una suite elegante. L’uomo coinvolgerà Tina nel suo diabolico piano: fingerà di corteggiare Solveig solo per ottenere il finanziamento. Come reagirà la cuoca?

Eva tornerà a Bichlheim e si trasferirà dai coniugi Sonnibichler. La moglie di Robert confesserà tutta la verità a Hildergard. La moglie di Alfons rimarrà scioccata quando scoprirà che Eva è stata a letto con Christoph.