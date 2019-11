Le anticipazioni di Tempesta d’amore che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 18 a domenica 24 novembre sono ricche di suspense e di pathos. La bella Eva avrà uno dei suoi soliti attacchi di panico, ma questa volta a calmarla ci penserà Christoph. I due finiranno a letto insieme e saranno sorpresi da Valentina. Quest’ultima vorrà raccontare tutta la verità al padre. Lo farà? Intanto, Annabelle dovrà fare i conti con una terribile notizia.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame dal 18 al 24 novembre

Christoph vorrà regalare le sue quote del rinomato Furstenhof a Eva, ma quest’ultima rifiuterà il suo regalo. Non digerendo il rifiuto, il dark man deciderà di venderle a Robert e Werner. Nel frattempo, Tina troverà un modo per far riappacificare Henry e Denise. Bela comprerà dei biglietti per un concerto di Larry Miles cui Romy tiene moltissimo, ma qualcosa cambierà.

La giovane Valentina sorprenderà Christoph ed Eva a letto insieme. La donna le dirà che il signor Saalfeld la stava aiutando a superare gli attacchi di panico ma Valentina vorrà raccontare la verità al padre. Quest’ultimo, intanto, piomberà in casa e si intrometterà nella loro discussione.

Spoiler Tempesta d’amore: Annabelle rischia di diventare cieca

Le anticipazioni di Tempesta d’amore annunciano brutte notizie per Annabelle. Dopo l’incidente avvenuto durante un acceso scontro tra le due sorelle, la donna rischierà di perdere l’occhio e di diventare cieca. Nel frattempo, Valentina non rivelerà al padre di aver sorpreso Eva e Christoph a letto insieme.

Annabelle userà il suo problema all’occhio per impietosire Joshua e riconquistare il suo cuore. Natascha verrà scelta per cantare l’inno nazionale in uno stadio, ma perderà la voce. Jessica riceverà un invito alla festa di compleanno di un suo lontano parente. Bela le chiederà di restituirgli il biglietto di Larry Miles che le aveva regalato. Ora lo vorrebbe regalare a Romy, ma la ragazza preferirà trascorrere la serata con Paul.