Le anticipazioni di Tempesta d’amore, delle puntate in onda da lunedì 11 a domenica 17 novembre 2019 su Rete 4, riportano delle notizie a dir poco sconvolgenti. Annabelle tenterà di uccidere Denise, mentre Henry distruggerà il quadro molto caro alla sua ragazza. Paula continuerà a litigare con Jessica per via di Luna. André rincaserà con un occhio nero.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 17 novembre 2019

Al Furstenhof saranno tutti preoccupati per Eva che ha difficoltà a superare il trauma. Henry si renderà conto che Joshua è un pericoloso rivale in amore e che potrebbe conquistare il cuore di Denise. Eva inizierà la prima seduta di psicoterapia, ma si renderà conto che solo Christoph è in grado di capirla.

Natascha verrà importunata da un brutto ceffo e André interverrà in suo aiuto, beccandosi anche un pugno sul volto. Werner dirà a Denise che Annabelle voleva ucciderla, tirandole addosso una fioriera, ma la compagna di Henry faticherà a credere alle sue parole. Il giovane Winter cercherà di convincere Denise a denunciare sua sorella.

Spoiler Tempesta d’amore dall’11 al 17 novembre: Henry distrugge il quadro

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta d’amore che saranno trasmesse su Rete 4 fino al 17 novembre si concentrano sulla custodia della piccola Luna. Gli scontri tra Paul e Jessica si faranno sempre più accesi. Il ragazzo sarà ancora arrabbiato per tutte le bugie che la giovane Bronckhorst ha raccontato a tutti, soprattutto a lui.

Christoph faticherà a credere che Annabelle abbia cercato di far fuori Denise e le farà una proposta alquanto strana. Mentre Robert tenterà di recuperare il rapporto con sua moglie Eva, Denise e Joshua inaugureranno l’hotel equestre davanti agli occhi attenti dei giornalisti. La sorella di Annabelle chiederà a Henry di portarle la chiave che si trova nel suo atelier. Il veterinario si recherà nello studio e quando vedrà il ritratto di Dora e George, macchierà la tela con della vernice. Come reagirà Denise?