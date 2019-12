Le anticipazioni di Tempesta d’amore, delle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 16 a domenica 22 dicembre, annunciano due matrimoni, una partenza e tanti intrighi. Ragnar comprerà l’anello di fidanzamento per Tina ma qualcosa andrà storto. Christoph corromperà il terapeuta di Eva e Robert ma verrà subito smascherato. André vorrà il posto di Tina.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame fino al 22 dicembre

Tina confermerà a Ragnar che lei e Tom partiranno in Islanda con lui. Felicissimo, l’uomo comprerà un anello di fidanzamento e poi la telefonerà dicendo di raggiungerlo subito. La telefonata prenderà una brutta piega. Infatti, la cuoca sarà furiosa con lui perché ha appena scoperto il suo tradimento e riattaccherà. Ragnar perderà equilibrio e cadrà in una scarpata, mentre il suo cellulare resterà sul prato.

Su richiesta di Eva, Robert accetterà di fare la terapia di coppia. Il terapeuta, su consiglio di Christoph, farà di tutto per non salvare il loro matrimonio. Tina troverà Ragnar e scoprirà che l’uomo ha comprato l’anello di fidanzamento per chiederle di sposarlo. Intanto, Jessica e Paul litigheranno per contendersi il francobollo, ma finiranno per farlo a pezzi.

Spoiler Tempesta d’amore: Eva e Robert contro Christoph

Nelle puntate di Tempesta d’amore in programma fino al 22 dicembre Tina sarà preoccupata per il matrimonio. La cuoca avrà paura che lei e Ragnar non riusciranno a sposarsi prima di partire per l’Islanda. L’uomo troverà una data libera per la settimana successiva, precisamente il giorno prima del matrimonio di Denise e Henry.

Eva, dopo aver scoperto che Christoph ha corrotto il terapista, gli darà uno schiaffo e gli dirà che lo odia. Il signor Saalfeld, con il cuore distrutto, metterà sottosopra la sua camera. Successivemente, ripudierà Denise ma la ragazza risponderà che per lei lui sarà sempre suo padre. Eva racconterà tutta la verità a Robert, il quale atterrà il dark man con un pugno.

Christoph prometterà ad André che potrà occupare il posto di Tina quando lei partirà per l’Islanda. Nel frattempo, Eva e Robert tenteranno di fare l’amore ma il padre di Valentina non riuscirà a togliere dalla testa il tradimento della moglie.