Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 13 al 19 novembre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 13 al 19 novembre 2021

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d’amore? Cosa ci preannunciano le anticipazioni sulle trame degli episodi in onda dal 13 al 19 novembre 2021? Ci sono ottime novità per Hildegard, che cattura l’attenzione di un produttore televisivo il quale le propone di prendere parte alla famosa trasmissione di cucina “Sale e Pepe“. La donna però appare piuttosto dubbiosa e non sa se accettare o meno.

Florian non riesce a mantenere la promessa fatta a Cornelius, che gli ha chiesto di non dire nulla al fratello, e affronta Eric accusandolo di essere un ladro e un truffatore. Dopo aver scoperto la colpevolezza del fratello Florian non vuol saperne più niente del fratello. Ariane riesce a ottenere il silenzio di Maja minacciando la giovane di far del male a Napoleone. Ma Cornelius sembra avere un nuovo piano.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Seline scopre la vera identità di Cornelius

Cornelius e Seline si trovano alle scuderie e la donna gli parla di suo marito. Improvvisamente viene colpita da un cavallo e finisce in ospedale. Cornelius, che l’ha accompagnata dice a Michael che Seline ha un problema al rene destro.

Questo particolare stupisce il medico, che si chiede come possa l’uomo essere informato di questo particolare. In seguito Michel ne parla con Seline. A quel punto Cornelius non può più nasconderle la verità: in realtà è Lars. La scoperta lascia la donna sconvolta, ma poi lui le spiega che non aveva altra scelta che fingersi morto e le chiede di mantenere il suo segreto.

Sarà in grado Seline di mantenere il segreto oppure il piano di Cornelius per riuscire a dimostrare la sua innocenza naufragherà? Per conoscere ulteriori sviluppi, cari lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.