Era il 1° aprile 1998 quando, su Canale 5, andava in onda uno dei momenti televisivi più surreali mai successi nella tv italiana. Durante la trasmissione “Tira e Molla”, preserale condotto da Paolo Bonolis, arriva quella che ormai viene considerata la storica telefonata dei fratelli Capone.

La puntata di “Tira e Molla” andata in onda il 1° Aprile del 1998, all’apparenza sembrava una puntata come le altre, fino a quando Paolo Bonolis rispose al telefono per giocare con i telespettatori da casa. Dall’altro lato della cornetta però, non c’erano due telespettatori qualunque. La telefonata di Bonolis con i fratelli Capone divenne subito un cult della televisione italiana degli anni Novanta. Passata alla storia come la telefonata dei fratelli Capone. A distanza di anni, ancora oggi quel momento televisivo è uno dei più cercati in rete.

Il programma televisivo Tira & Molla è andato in onda dal 1 ottobre 1996 fino al 2 novembre 1998, su Canale 5 durante la fascia preserale. Il programma è stato condotto nelle prime due stagioni da Paolo Bonolis, poi gli è subentrato Giampiero Ingrassia, che ne ha condotto le ultime due edizioni.

La telefonata dei Fratelli Capone: vera o finta?

Di quel programma, è passata alla storia la telefonata dei Fratelli Antonio e Francesco Capone, due pescivendoli di Santa Maria Capua a Vetere in provincia di Caserta che fecero letteralmente impazzire Bonolis nel tentativo di tirare fuori, dalla loro bocca, la parola “Fantini”, cognome dell’autore di Modo per Imparare a Sonare di Tromba.

Quella storica telefonata, è oggi considerata una delle pagine più esilaranti della tv italiana. Per anni si è lasciato credere che fosse tutto vero. In realtà a quanto pare, dopo molti anni si è scoperto che era solo uno scherzo organizzato dalla produzione, ai danni del conduttore Paolo Bonolis, visto che era il 1° aprile 1998 e che in realtà i fratelli Capone erano solo due bravissimi attori.