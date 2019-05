Nelle nuove serie tv della prossima stagione americana ci saranno delle belle novità per quel che riguarda le beniamine del pubblico. Molti dei personaggi “minori” di alcune serie sono diventate finalmente le protagoniste assolute.

Telefilm News: tutte le novità

Vediamo tutte le novità che ci aspettano per i mesi a venire.

Samantha di Sex and the City, diventa una milionaria

E’ il caso di Kim Cattrall che ha interpretato per anni la mangiatrice di uomini, Samantha del noto telefilm “Sex and the City”. L’indimenticabile Samantha, che era nota per vivere il sesso in modo molto libero e giocoso, avrà finalmente un ruolo di primo piano in una nuova serie che partirà in autunno negli Stati Uniti.

Intitolata “Filthy rich” che tradotto in italiano, diventa “schifosamente ricchi” si ispira ad una serie tv neozelandese. Al centro del racconto la famiglia Monreaux, che ha creato un impero finanziario intorno a un canale televisivo a sfondo religioso. Non mancherà una punta di ironia ma l’impronta della serie sarà drammatica.

Cobie Smulders, eroina da fumetto

Un’altra serie tv in arrivo in autunno negli Usa sarà “Stumptown”. La protagonista è Cobie Smulders che è la stessa che ha interpretato, Robin in “How I met your mother” e Maria Hill nella saga degli Avengers.

La serie è tratta da un fumetto di culto, e la vedrà nei panni di Dex Parios, veterana dell’esercito dal passato turbolento che si reinventa investigatrice privata (dai modi tutt’altro che ortodossi) a Portland.

Il ritorno di Big Little Lies: arriva Meryl Streep

Ha finalmente una data ufficiale il ritorno di “Big little lies”: la seconda stagione si vedrà su Sky Atlantic (e in streaming su Now Tv) dal 18 giugno fino al 23 luglio, ogni martedì. Nel ricco cast ci saranno anche due interpreti d’eccezione: Meryl Streep nel ruolo della suocera di Nicole Kidman.

Pauley Perrette da “NCIS” ad un ruolo da protagonista in “Broke”

L’attrice 50 enne, Pauley Perrette dopo aver interpretato per 15 anni la mitica Abby Sciuto in “NCIS” ha ottenuto finalmente un ruolo da protagonista nella serie tv intitolata “Broke” che significa “al verde”.

L’attrice presterà il volto a Jackie, madre single lavoratrice che si vede costretta a ospitare in casa il viziatissimo fratello (con moglie a carico). Quest’ultimo sarà interpretato da Jaime Camil, il Rogelio de la Vega di “Jane the virgin”.

Black Mirror: arriva la quinta stagione su Netflix

Approderà il 5 giugno 2019 su Netflix (anche in Italia) la quinta stagione di “Black Mirror”, composta di tre soli episodi. La Serie tv vanta un cast di tutto rispetto, infatti ci saranno:

Miley Cyrus la famosa popstar

la famosa popstar Anthony Mackie (il Falcon degli Avengers)

(il Falcon degli Avengers) Andrew Scott (il Moriarty di “Sherlock”)

Sono ancora segrete le trame della serie tv, che è nata nel 2011 in Inghilterra, anche se l’argomento narrato è noto: la serie tv si propone di raccontare gli effetti devastanti della tecnologia sulla nostra realtà, attraverso degli inquietanti mini-film.

Loro e Il Male

Altra attesissima serie tv firmata da Robert e Michelle King (autori di “The good wife”) approderà in autunno negli United States: “Evil” (che significa “il male” o “malvagio”).

Una trama coinvolgente che avrà al centro del racconto la storia di una scettica psicologa e di un prete che uniranno le loro forze per indagare su alcuni fatti soprannaturali di cui verranno a conoscenza. Tra i protagonisti ci saranno:

Michael Emerson il Ben di “Lost“ e Harold in “Person of interest”. In questa nuova serie tv chi interpreterà?

il Ben di “Lost“ e Harold in “Person of interest”. In questa nuova serie tv chi interpreterà? Katja Herbers che in “Westworld” era Emily, qui sarà la psicologa Kristen Bouchard

che in “Westworld” era Emily, qui sarà la psicologa Kristen Bouchard Mike Colter che è stato Luke Cage nelle serie Marvel su Netflix, qui invece sarà il prete David Acosta

L’attesissimo ritorno di Beverly Hills 90210

Infine c’è moltissima attesa per il ritorno di una serie cult degli anni 90, “Beverly Hills 90210” con sei episodi speciali che andranno in onda in agosto negli Usa, con il titolo “BH90210”.

Tutte le serie tv di successo che avranno nuove stagioni

Finora vi abbiamo elencato tutte le serie tv che saranno delle assolute novità che approderanno in America in autunno e a stretto giro di boa saranno anche nel nostro Paese. Ma vi informiamo anche di quelle serie tv che hanno già un grande riscontro e successo di cui sono in programma nuove stagioni.

Partiamo con l’amatissimo Grey’s Anatomy che avrà sempre come protagonista la dolcissima Meredith interpretata da Ellen Pompeo.

La protagonista che ci ha fatto letteralmente sognare con la storia d’amore con il Dott. Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey non vuole lasciare la corsia: la serie continuerà per almeno altre due stagioni (fino al 2021).

Si prosegue con The Big Bang Theory che ha già chiuso i battenti in America, ma da noi in Italia finirà a Luglio su Joi. Lo spin-off “Young Sheldon” proseguirà per almeno altre due stagioni.

This Is Us andrà in onda per almeno altre tre stagioni, per cui tutti i fans della serie possono che esserne felici.

Insomma, tra conferme e novità potremo fare una scorpacciata di Serie tv.