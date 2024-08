Gran finale per “Techetechetè” che conclude il ciclo estivo con una puntata speciale dedicata a due artiste italiane che hanno fatto la storia della tv. Scopriamo insieme quando andrà in onda e chi saranno le due protagoniste.

“Techetechetè 2024”, puntata con Raffaella Carrà e Loretta Goggi

“Techetechetè” continua a macinare successi in termini di ascolti. Il programma televisivo italiano, realizzato con diversi videoframmenti, è stato ideato dal giornalista Michele Bovi. Su Rai 1, fu trasmesso per la prima volta il 2 luglio 2012 e da allora ha macinato sempre più consensi. In ogni puntata di quest’anno sono stati mostrati gli sketch più amati, i protagonisti e i ‘dimenticati’ che hanno raccontato la Tv nell’anniversario dei suoi 70 anni. Puntate ricche di storia, esibizioni, musica e ricordi. Anche per quest’estate si conclude l’appuntamento con gli archivi delle teche della Rai. L’ultima puntata di Techetechetè andrà infatti in onda domenica 31 agosto 2024 alle ore 20.35.

Protagoniste di Techetechetè saranno due regine della tv che con la loro conduzione e allegria hanno tenuto compagnia a milioni di telespettatori: si tratta di Raffaella Carrà e Loretta Goggi. Come spiegato da ‘Tv, sorrisi e canzoni‘ in anteprima, verrà mostrato l’unico duetto ‘Fantastico 12‘ del 1991 e l’apparizione insieme a ‘Carramba! Che fortuna‘ del 1998. Le due artiste saranno raccontate attraverso una serie di parallelismi tracciati nel corso degli anni tra le loro carriere mostrando le trasformazioni nell’identità del nostro Paese.

Nelle varie edizioni, il programma ha dedicato degli speciali alle sorelle Bertè, a Lucio Battisti, Mina, Toto Cutugno, I Pooh e Fiorello dando nuova vita al vastissimo repertorio presente nelle teche della Rai.

Spazio ad Affari Tuoi

Techetechetè lascerà il posto ad Affari Tuoi. Il quiz show andrà infatti in onda da lunedì 2 settembre proprio alle 20.35 su Rai1. La grande novità di quest’anno è alla conduzione con Stefano De Martino che ha preso il posto di Amadeus, passato al canale Nove.