Techetechete’, il programma più visto e amato dell’estate torna su Raiuno. Quest’anno per via degli Europei di calcio e delle repliche dei “I soliti Ignori” il programma debutterà il 4 luglio e ci terrà compagnia fino al 12 settembre prossimo. Un lavoro che dura da vent’anni quello di Eleonora Barduanni e la sua squadra, come lei stessa racconta a Sorrisi. Il programma prima si chiamava “Super Varietà”, poi “Da Da Da”. Solo dieci anni fa ha assunto il nome di “Techetechete’, inventato da Pasquale Panella, paroliere di Lucio Battisti. Ma scopriamo insieme tutte le novità della nuova stagione di Techetechete’.

Techetechete’: le novità della stagione 2021

Saranno circa una sessantina le nuove puntate di Techetechete’ fornite a Raiuno da Elisabetta Barduagni a capo di una squadra di nove autori, che da mesi setacciano le Teche della Rai. Il calendario delle puntate della nuova edizione di Techetechete’ sarà così composto: la domenica e il giovedì andranno in onda puntate dedicate ai protagonisti della tv e dello spettacolo: “I Numeri Uno”.

Il lunedì e il venerdì saranno dedicate alla grande musica e ai suoi tanti protagonisti. I martedì saranno suddivisi per decenni, dagli Anni 50 al Duemila: “I Favolosi Anni”. Il mercoledì andranno in onda puntate a tema, come quelle dedicate ai calciatori, all’estate e molto altro ancora. Il sabato è “Serata di gala”, ad essere raccontati saranno i grandi artisti del varietà italiano. Ci saranno anche personaggi più di nicchia come i Nomadi. Non mancherà l’omaggio a due grandi della musica che ci hanno lasciato di recente: Milva e Franco Battiato.

Un inedito Little Tony

Tra le “chicche” che andranno in onda ai primi di agosto nel ciclo sui “Numeri Uno” ci sarà anche una puntata dedicata a Little Tony dove comparirà pure Beppe Grillo in veste di psichiatra che interroga il cantante su un lettino.

Ecco i nuovi temi di Techetechete’ 2021

Sono previste circa 60 puntate fino al 12 settembre con un antipasto il 26 giugno alle 15 sulla musica. Qui alcuni argomenti.

IL COMPLEANNO DI UNA STELLA

Il 4 luglio protagonista sarà la diva del cinema, Gina Lollobrigida, che quel giorno compirà 94 anni. A seguire ci saranno puntate speciali su Massimo Ranieri, Renzo Arbore, Mariangela Melato, Gianni Morandi, Little Tony, Lina Sastri, i Nomadi.

RICORDANDO MILVA

Lunedì 5 luglio andrà in onda l’omaggio su Milva, la grande interprete soprannominata “la Pantera di Goro”.

IL GENIO DI BATTIATO

Giovedì 15 luglio altro omaggio a Franco Battiato, il cantautore scomparso recentemente.

CANZONI A PIÙ NON POSSO

Durante le serate musicali ci sarà quella del lunedì, intitolata “Sanremo Graffiti”, una carrellata di indimenticabili Festival di Sanremo. Quella del venerdì si chiama “Juke box”: i cantautori, le cover, e i grandi successi.

IL SABATO ILLUSTRE

Il sabato “Serata di gala” con puntate dedicate ai grandi varietà. Il 10 luglio con il titolo “Li ho inventati io” si cita una delle famose frasi attribuite a Pippo Baudo, ed è una collezione di sue “scoperte” artistiche, da Heather Parisi a Eros Ramazzotti e Lorella Cuccarini.

Il calendario del mese di luglio 2021