Nuovo imperdibile appuntamento con Techetechetè dedicato questa volta a Luciano Pavarotti, star di fama mondiale. Ecco le anticipazioni della puntata speciale di Techetechetè Supestar in onda sabato 24 agosto 2019.

Techetechetè 2019: speciale Luciano Pavarotti

Sabato 24 agosto 2019 alle ore 20.35 appuntamento con “Techetechetè Superstar” che questa settimana dedica una puntata speciale a Luciano Pavarotti, uno dei tenori più importanti al mondo. Amatissimo non solo per la sua voce, ma anche per la sua simpatia, Pavarotti sarà celebrato con una serie di filmati celebri in coppia con alcuni dei più famosi cantanti del mondo.

Ideatore e creatore del Pavarotti & Friends, Luciano è riuscito nel corso della sua carriera a contribuire allo sviluppo di un nuovo filone musicale etichettato come “lyric-pop”: ossia un incontro tra la musica lirica e quella pop. Durante le varie edizioni del Pavarotti & Friends, il tenore portava in scena degli eventi di fama internazionale a scopo benefico con la partecipazione di grandi amici e colleghi famosi della scena musicale pop e rock italiana e internazionale. Unico e solo obiettivo dell’evento: la raccolta fondi per sostenere iniziative di sostegno e sviluppo nelle zone più povere del mondo da destinare in particolare ai bambini.

Techetechetè Superstar Luciano Pavarotti: il ricordo della moglie e degli amici

Durante lo speciale di Techetechetè Superstar, Luciano Pavarotti sarà ricordato anche con il contributo di alcune interviste esclusive. A parlare di Luciano ‘uomo’ saranno la moglie Nicoletta Mantovani, ma anche artisti di fama mondiale come Elton John, Bono Vox e Liza Minelli. Spazio poi al ricordo di alcuni colleghi come George Michael, Barry White, James Brown, Skin, Tracy Chapman e gli italiani Laura Pausini, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti. Per l’occasione i telespettatori potranno vedere alcuni filmati ed immagini davvero rari che la Rai ha deciso di condividere in occasione di questo speciale televisivo.

Un appuntamento dedicato alla grande musica e alla passione, proprio come è stata la vita del grande, grandissimo Big Luciano!