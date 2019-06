Techetechete’ Superstar celebra i cantautori: da Modugno a Lucio Dalla

Nuovo appuntamento con Techetechete Superstar, il seguitissimo programma che da anni dona nuova vita all’immenso repertorio contenuto nelle Teche Rai. Questa settimana una puntata speciale dedicata alla grande musica italiana dei cantautori: da Domenico Modugno a Lucio Dalla, da Lucio Battisti a Pino Daniele.

Techetechete stasera: musica e cantautori

Sabato 29 giugno alle ore 20.35 su Rai1 appuntamento speciale con “Techetechete Superstar” che celebra la musica e la poesia dei cantautori. Si comincia dal grandissimo Domenico Modugno la cui frase “Penso che un sogno così non ritorni mai più…” ha segnato la storia della musica italiana nel mondo.

Modugno è stato senza alcun dubbio il precursore nella storia dei cantautori tra i quali si annoverano grandissimi nomi come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Pino Daniele e Edoardo Bennato.

Non solo, la lista è davvero lunga visto che tra i cantautori italiani di indiscusso successo ci sono anche Guccini, Roberto Vecchioni, Zucchero, Franco Battiato, Ivano Fossati. E ancora: Angelo Branduardi, Gaber e Jannacci, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Gino Paoli fino ai più recenti Samuele Bersani, Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Come dimenticare poi alcuni capisaldi come Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Renato Zero.

Techetechete 2019: le canzoni dei cantautori

Una puntata all’insegna della grande musica italiana, quella dei cantautori che dagli anni ’60 hanno segnato la storia del nostro Paese. Grazie alle loro canzoni è stata raccontata l’Italia del boom economico fino alle grandi difficoltà. Canzoni di stampo politico, ma anche d’amore in grado di emozionare milioni di persone.

I cantautori hanno raccontato la storia del nostro Paese, ma anche la vita toccando il cuore di tantissimi ascoltatori che li hanno trasformati in dei veri e propri miti. Pensiamo a Vasco Rossi, oppure ai grandissimi Mango, Rino Gaetano e Luigi Tenco.

Durante la puntata saranno riproposte alcune delle canzoni più celebri per la gioia dei telespettatori che potranno ricantarle ancora una volta. Qualche esempio: da “I giardini di marzo” di Lucio Battisti a “Rimmel” di De Gregori, da “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco a “Il nostro concerto” di Bindi e tante altre.