Sabato 17 febbraio alle ore 1.05 circa, in onda su Rai 1, sarà trasmessa la puntata di Techetechetè dedicata a Mango dal titolo “Per riaverti pagherei”. Inoltre, durante la messa in onda di questa puntata speciale, sarà possibile emozionarsi ancora una volta rivedendo la toccante esibizione della figlia Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024.

Techetechetè – Mango: Per riaverti pagherei, quando in tv su Rai 1

Un viaggio nella carriera dell’indimenticabile cantautore Pino Mango attraverso i più storici momenti conservati negli archivi della Rai. Un’emozionante puntata di Techetechete’, è in programma per Sabato 17 febbraio alle ore 1.05 circa, in onda su Rai 1, dal titolo “Per riaverti pagherei”. Tra successi travolgenti, interviste e duetti, il racconto di una delle icone del pop mediterraneo.

Angelina Mango nella puntata di Techetechetè

Al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, figlia del cantautore italiano scomparso, era in gara con il brano dal titolo “La Noia”. La giovane mango ha trionfato alla serata finale andata n onda sabato 10 febbraio, aggiudicandosi la vittoria alla settantaquattresima edizione del Festival della canzone Italiana di Sanremo, conquistando la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024.

Durante la serata delle cover, andata in onda la sera prima della finale, Angelina Mango sul palco del teatro Ariston di Sanremo ha emozionato il pubblico con una struggente interpretazione del celebre brano “La Rondine” cantato da suo padre. Nel docufilm di Techetechete’, sarà possibile rivedere l’esibizione di Angelina Mango sulle note del celebre brano portato al successo dal suo papà Pino Mango.

Pino Mango

Giuseppe Mango (Lagonegro, 6 novembre 1954 Policoro, 8 dicembre 2014) all’anagrafe, per tutti era semplicemente “Mango”. 40 anni di carriera, 7 partecipazioni a Sanremo, 20 album. Canzoni dalle sonorità e toni pieni di sfumature poetiche. Il re del “pop mediterraneo” ha introdotto un sound originale, fondendo generi diversi e usando una straordinaria tecnica di semi-falsetto. Arrivato a Roma nel 1975, ha dato da subito avvio a una carriera sfolgorante, che lo ha portato ad essere apprezzato fin dagli esordi anche dai colleghi. Nato il 6 novembre del 1954 a Lagonegro, in provincia di Potenza, l’artista è morto nella sua Basilicata a soli 60 anni per un infarto durante un concerto.