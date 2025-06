Torna l’appuntamento con Techetechetè, il programma di videoframmenti che celebra la storia della televisione italiana su Rai1.

Techetechetè 2025, quando inizia su Rai1

Al via da stasera, lunedì 30 giugno 2025, la nuova stagione di Techetechetè dalle ore 20.30 nella fascia access prime time di Raiuno. Dopo la puntata speciale con protagonista Topo Gigio, il programma di videoframmenti torna ad accompagna il pubblico in un viaggio nella storia della televisione italiana. L’edizione 2025 va in onda dal 30 giugno al 6 settembre, a partire dalle 20.35, con 56 puntate. Al centro del programma come sempre una selezione unica di immagini d’epoca, canzoni, varietà, sketch e momenti che hanno segnato non solo la storia del piccolo schermo, ma anche quella del nostro costume.

Ogni puntata, costruita attorno a un tema specifico – un personaggio, un genere televisivo, un periodo storico o un fenomeno culturale – offre una narrazione coinvolgente della memoria collettiva. “Techetechetè”, più che un programma, è un mosaico affettuoso della nostra storia, capace di emozionare e divertire, mescolando ironia, leggerezza e profondità.

Techetechetè 2025, un segno indelebile nella cultura popolare

La partenza dell’edizione 2025 di Techetechetè è stata affidata a Topo Gigio con le hit della musica leggera di 40 anni di storia italiana. Da stasera, lunedì 30 giugno 2025, tornano gli omaggi alle grandi icone dello spettacolo italiano, ma anche puntate dedicate ai parolieri-poeti che hanno messo in musica le emozioni. Non solo, spazio anche a ritratti inediti di personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura popolare, ma anche di coppie famose e amatissime.

Durante le varie puntate di Techetechetè spazio anche ai varietà che hanno fatto la storia della tv con performance di artisti leggendari, sketch e numeri comici che ancora oggi continuano a divertire il pubblico. Spazio anche al Festival di Sanremo e alle manifestazioni canore del passato. Con la sua formula collaudata e attuale, “Techetechetè” si conferma una finestra sul Tempo e un invito a condividere nostalgia, divertimento, emozione e scoperta.

L’appuntamento con Techetechetè 2025 è da lunedì 30 giugno al 6 settembre 2025 su Rai1.