Da diversi anni ormai, l’estate della Rai non sarebbe la stessa senza Techetechetè. Quando i programmi abituali vanno in ferie infatti, tornano a farci compagnia le immagini d’archivio della tv nazionale, con i programmi e i personaggi del passato. Techetechetè altro non è che un collage di spezzoni delle trasmissioni che hanno animato la Rai in questi decenni, una sorta di operazione amarcord che va incontro ai gusti e alle esigenze dei più nostalgici. La prima puntata di Techetechetè 2023 va in onda Mercoledì 7 Giugno alle 20.35 su Rai Uno: noi vi diciamo a chi è dedicata.

Pippo Baudo è il grande festeggiato di Techetechetè del 7 Giugno 2023

Quest’anno Techetechetè inizia “col botto”. Quale momento migliore per partire se non il giorno del compleanno di Pippo Baudo? Il “Pippo nazionale” compie 87 anni proprio il 7 Giugno e la Rai, dove il conduttore ha vissuto gran parte della sua straordinaria e lunghissima carriera, lo omaggia con una puntata speciale di Techetechetè.

E ce n’è di carne al fuoco! Baudo è stato un tale mattatore che le immagini d’archivio che lo riguardano non si contano! Dunque arriva la serata giusta per godersi, tutte insieme, alcune delle sue migliori performance professionali. E così lo rivedremo a Sanremo, Fantastico, Domenica In e in altre trasmissioni storiche di cui è stato l’inimitabile timoniere. Un bel modo, non c’è che dire, per festeggiare come si deve il compleanno di un mostro sacro del piccolo schermo.

Quante puntate

Quella speciale su Pippo Baudo del 7 Giugno è la prima delle 85 puntate, tutte inedite, previste per questa nuova edizione di Techetechetè. Il programma ci farà compagnia tutte le sere, per l’intera stagione, approssimativamente intorno alle 20.30. Protagonisti della tv, della canzone, del cinema e dell’intrattenimento di ieri e di oggi sono pronti ad allietarci le afose serate che ci attendono da qui ai prossimi mesi. Buona visione e buona estate a tutti con Techetechetè!