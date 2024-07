Ci siamo: Taylor Swift è arrivata a Milano per le due date sold out allo Stadio San Siro del The Eras Tour. Previsti 125 mila spettatori ed un indotto economico complessivo di quasi 180 milioni di euro in città.

Il fenomeno Taylor Swift in concerto a Milano: indotto da 180 milioni di euro con la Swiftonomics

Il The Eras Tour di Taylor Swift è arrivato a Milano: due date, sabato 13 e domenica 14 luglio, allo Stadio San Siro da tutto esaurito. Dati alla mano il 14% della platea, circa 125mila spettatori, proviene da oltreoceano. Il motivo? Si tratta di una ragione economica come ha raccontato una delle fan americane che ha deciso di seguire la sua beniamina a Milano: «ho scelto il biglietto che costava circa 200 euro inizialmente volevo andare ad Atlanta, ma il biglietto per un posto lontano dal palco valeva circa 2mila dollari. I biglietti, i voli aerei, e gli hotel per l’Italia in totale mi costano lo stesso e in più faccio pure qualche giorno di vacanza insieme a mio marito».

Intanto l’arrivo di Taylor Swift a Milano ha innescato un indotto economico complessivo di quasi 180 milioni di euro stando a quanto comunicato dall’ufficio studi della Confcommercio di Milano. Il fenomeno “Swiftonomics” colpisce anche la città dei Milano con un boom di prenotazioni: 4% per gli alberghi e dell’11.2% per B&B e case vacanza. Non solo, aumenta anche il traffico aereo con +8,7% rispetto allo stesso periodo del 2023 con oltre 540mila passeggeri.

Scaletta Taylor Swift a Milano 2024: le canzoni del The Eras Tour

Ma passiamo alla scaletta delle canzoni del The Eras Tour di Taylor Swift che fa tappa allo Stadio San Siro di Milano sabato 13 e domenica 14 luglio:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Canzone a sorpresa acustica al piano

Canzone a sorpresa acustica alla chitarra

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma