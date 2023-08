The Taylor Swift ha deciso di dare un bonus di 100 mila dollari ai suoi camionisti. La cantante, in questi giorni alle prese con il suo ‘The Eras Tour‘, ha voluto premiare gli addetti ai lavori con un incentivo economico. Un gesto che ha colpito tutti, tranne chi conosce da vicino la cantautrice che ha da poco scoperto le sue origini cilentane. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Taylor Swift regala 100 mila euro ai suoi dipendenti: il bel gesto della cantante

Taylor Swift è una cantautrice e attrice statunitense nata a dicembre del 1989. Come diffuso dalla Cnn, l’artista ha deciso di premiare chi è stato, dietro le quinte, l’artefice del successo del suo tour: i camionisti. Circa 50 conducenti hanno girato l’America trasportando attrezzature e materiali utili alla scenografia del concerto ‘The Eras tour’.

Agli addetti ai lavori, forniti da un’azienda del Colorado, è stato riconosciuto un bonus di 100 mila dollari. La cifra (per un totale di circa 5 milioni) è stata consegnata all’interno di una busta dove c’era una lettera della cantante e un assegno. Ma non sono stati premiati solo i camionisti, la Cnn racconta che altri bonus sono stati corrisposti ad addetti del catering, tecnici luci, audio e video e ai ballerini. Il tour si concluderà il 9 agosto al SoFi Stadium di Los Angeles.

Le origini cilentane della cantante

La cantante in questi giorni avrebbe anche scoperto le sue origini cilentane. In un libro, Philadelphia’s King of little Italy, il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Charles Douglas, rivela questo dettaglio. Pare che il suo trisavolo Baldi sia partito dal Castelnuovo Cilento nel lontano 1876 per fare fortuna negli Stati Uniti. La figlia di Baldi, Rosa, si sarebbe poi sposata in seconde nozze con il tenente colonnello Archie Dean Swift. Dalla coppia sono nati tre figli: Archie III, Douglas e Scott, il padre di Taylor. Taylor Swift avrebbe confidato ad amici e parenti di voler venire in Italia per conoscere i luoghi che le avrebbero dato i natali. Il libro sarà presentato il 9 agosto proprio nella piazza di Castelnuovo Cilento.