Taylor Mega ha una nuova nuova fidanzata? Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha anticipato alcune foto dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi insieme ad una ragazza misteriosa. Un bacio saffico che ha alimentato la curiosità dei fan. Chi è la ragazza baciata da Taylor? Qualcuno ipotizza sia Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nel frattempo Erica Piamonte è su tutte le furie e si innesta un triangolo pericoloso.

Taylor Mega fidanzata: chi è la ragazza nella foto?

Il direttore del settimanale Nuovo ha anticipato la foto del bacio saffico ma non ha rivelato chi è la ragazza baciata da Taylor Mega. Qualcuno pensa sia Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e in effetti dalla foto sembra molto somigliante.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi non ha voluto rispondere sui social network alle domande dei fan sulla presunta fidanzata: “In questo momento sto lavorando e non ho tempo di spiegare nulla. È un tema delicato e non semplice da affrontare“.

È risaputo che Taylor non abbia preferenze tra donne e uomini. L’ex fidanzata di Tony Effe ha avuto in passato relazioni con persone dello stesso genere.

Taylor Mega fidanzata: triangolo pericoloso con Erica Piamonte

Il bacio apparso sul settimanale Nuovo tra Taylor Mega e una ragazza non ancora nota ha fatto imbestialire Erica Piamonte. L’ex concorrente del Grande Fratello avrebbe frequentato fino a qualche giorno fa Taylor, ma adesso la ragazza si bacia con un’altra.

Erica si è sfogata così sui social: “Ma non ti fai schifo? Non ti vergogni? Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perchè i suoi genitori non gradivano. Queste foto, invece, le gradiscono? Chi è questa? E soprattutto con qualche coraggio ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’ e mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare“.

Erica è su tutte le furie, ma adesso la palla passa a Taylor, la quale dovrà fare molta chiarezza su questa vicenda.