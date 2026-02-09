La grande musica italiana torna protagonista in prima serata su Canale 5 con “Taratata“, il grande show condotto da Paolo Bonolis. Due serate evento con la partecipazione di grandi nomi della musica pronti a regalare uno show senza precedenti. Scopriamo insieme ospiti ed anticipazioni della prima puntata di stasera, lunedì 9 febbraio 2026.

Taratata 2026, ospiti del 9 febbraio su Canale 5

Stasera, lunedì 9 febbraio 2026, dalle ore 21.20 va in onda la prima puntata di “Taratata”, il grande show che mette al centro la musica condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Due serate evento, rispettivamente questa sera e il prossimo lunedì, in cui la musica italiana torna al centro con uno show pensato per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Per la prima puntata, trasmessa dalla ChorusLife Arena di Bergamo, previsti grandi ospiti e volti noti della musica italiana.

Sul palcoscenico della ChorusLife Arena di Bergamo ci saranno: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. Tutti gli artisti ospiti regaleranno performance singolari, ma anche duetti inediti sulle note di canzoni senza tempo che hanno fatto la storia della nostra musica. Non solo, ad arricchire lo show anche la presenza di Giorgio Panariello pronto a regalare un momento di divertimento al pubblico presente in arena e da casa.

Taratata, Paolo Bonolis riporta la musica su Canale 5

Due le puntate evento di Taratata 2026 di Paolo Bonolis, il show musicale nato come spazio unico in cui gli artisti si racconteranno attraverso le loro canzoni, i testi, le sonorità e le melodie che hanno segnato intere generazioni, regalando al pubblico anche numerose sorprese. Un’esperienza davvero unica pensata per coinvolgere il pubblico presente alla ChorusLife di Bergamo, ma anche da casa regalano così una serata all’insegna della grande musica.

L’appuntamento con “Taratata 2026″ di Paolo Bonolis è per stasera, lunedì 9 febbraio 2026, e per lunedì 16 febbraio 2026 in prime time su Canale 5.