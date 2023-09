Piccolo incidente “tecnico” per Tananai durante la tappa live al Carroponte di Sesto San Giovanni a Milano. Durante l’edizione si strappano i pantaloni, ma il cantante continua a cantare in mutande per tutto il suo pubblico. Il video, manco a dirlo, è diventato virale su tutti i social!

Tananai resta in mutande al concerto: “mi dicono di cambiarli, ma resto così”. Il video

Le immagini e il video sono già diventati virali su tutti i social. Protagonista è Tananai, la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2023 con il brano “Tango“. Il cantautore durante il concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni, Milano, durante una performance è rimasto in mutande. Un piccolo inconveniente “tecnico” visto che il pantalone si è strappato durante l’esibizione live di “Sesso occasionale” con il cantante che ha deciso di continuare la sua esibizione. The show must go on, verrebbe da dire, visto che Tana ha deciso di non fermarsi, anzi ha trasformato questo “piccolo incidente sul palco” in un qualcosa di virale.

“Mi dicono di cambiarli, ma io sto pezzo lo faccio in mutande con voi là sotto” – ha detto l’artista milanese che ha continuato a cantare in mutande il brano “Sesso occasionale” con cui ha debuttato a Sanremo 2022 diventato una celebrità.

Tananai: da Tango alla dedica ai genitori al concerto di Carroponte

Il concerto di Tananai al Carroponte di Sesto San Giovanni di Milano è stato un grandissimo successo. Il cantante ha festeggiato con il suo pubblico un anno davvero magico. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 ha letteralmente spiccato il volo complice un capolavoro come “Tango”, tra le canzoni più belle dell’anno. Un successo che non l’ha minimamente cambiato nonostante hit del calibro di Tango” (triplo disco di platino), “Baby Goddamn” (quadruplo disco di platino), “Sesso Occasionale” (doppio disco di platino) e “Abissale” (doppio disco di platino) . Non è una star, pur essendo diventato un vero e proprio idolo per intere generazioni, ma Alberto ha trovato la sua dimensione artistica e personale. Proprio sul palcoscenico di Carroponte ha dichiarato:

Io sono molto insicuro. Tananai è stato a lungo un modo per scordarmi un po’ di Alberto. E invece, grazie a voi, ho scoperto che mi piace essere anche Alberto.

Non solo, il cantante ha condiviso anche l’emozione poco prima di salire sul palco: “dietro le quinte me la stavo facendo sotto, perché non suono da un mese. Prima di conoscervi non era tutto così bello. Questa cosa non te la scordi! Io mi sono sempre sentito un inetto. Pensavo che non avrei avuto mai l’occasione di dire davanti a così tanta gente quello che avevo da dire. E invece…”. Poi il saluto ai genitori e ai nonni: “nonni, avete visto che figata? Bello eh“.