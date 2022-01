Sarebbe dovuta andare in onda questa sera, sabato 29 gennaio 2022 alle ore 21.30 circa su Rai 1, la finale del programma tv Tali e Quali, lo show televisivo in prima serata condotto da Carlo Conti. A quanto pare la finale del programma di Raiuno non andrà in onda questa sera come previsto dalla programmazione tv. Ma andiamo a vedere perchè questo cambio di programma di Raiuno e cosa andrà in onda al posto di Tali e Quali.

Tali e quali non in onda, perchè? Ecco perchè Carlo Conti

Cambio di programma su Rai 1, l’attesissima finale del programma tv di successo Tali e Quali prevista per questa sera, non andrà in onda a causa dell’elezione del 13° presidente della Repubblica Italiana. A quanto pare questa sera i grandi elettori dopo giorni di votazioni, raggiungeranno il quorum per eleggere nuovamente alla carica di presidente della Repubblica il presidente uscente Sergio Mattarella, che nel pomeriggio ha accettato di essere nuovamente eletto.

Cosa andrà in onda su Rai 1 questa sera, sabato 29 gennaio 2022

Al posto della finale del programma Tali e Quali, questa sera alle 21.30 Raiuno manderà in onda la trasmissione di approfondimento politico Speciale TG1 Porta a Porta con la consueta conduzione di Bruno Vespa, dedicata proprio all’elezione del 13° presidente della Repubblica Italiana.

Quando andrà in onda la finale di Tali e Quali su Rai 1?

Al momento non è ancora nota la data della messa in onda dell’attesissima finale del programma tv Tali e Quali. La Rai non ha ancora fornito alcuna informazione in merito alla messa in onda dell’ultima puntata del programma di Carlo Conti. Sicuramente la finale di Tali e Quali non potrà andare in onda il prossimo sabato visto che la programmazione tv della Rai prevede la finale del Festival di Sanremo 2022. Seguiranno sicuramente altri aggiornamenti in merito alla messa in onda dell’ultima puntata di Tali e Quali.