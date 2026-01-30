Tutto pronto per il gran finale di Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino trasmesso in prima serata su Rai1. Scopriamo giudici, giuria e tutte le anticipazioni sui concorrenti dell’ultima puntata di stasera, venerdì 30 gennaio 2026!

Tali e Quali 2026, ultima puntata su Rai1: chi vincerà la finale del 30 gennaio?

Stasera, venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata di “Tali e Quali 2026“, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ci siamo: è tutto pronto per l’atto conclusivo di ‘Tali e Quali’ Edizione 2026 che decreterà il campione assoluto del programma che mette al centro aspiranti artisti accomunati da una forte somiglianza fisica e vocale con grandi interpreti della musica italiana e internazionale.

Durante la finale, trasmessa in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, ci saranno i concorrenti che si sono classificati ai primi due posti nelle tre puntate precedenti conquistando publico e giuria. A contendersi la vittoria finale e il titolo di ‘Campione di Tali e Quali 2026’ ci saranno anche i quattro artisti vincitori delle edizioni 2019, 2022, 2023 e 2024. Chi vincerà?

"Tu dimmi quando, quando" 🎶

Paolo De Vivo interpreta Pino Daniele a#TaliEQuali pic.twitter.com/N2WAQQMVkP — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 26, 2026

Tali e Quali 2026, giuria e ospiti della finale del 30 gennaio

Ricordiamo che tutti i concorrenti di Tali e Quali 2026 non sono cantanti professionisti né appartengono al mondo dello spettacolo, ma proprio come succede a Tale e Quale Show dovranno calarsi nei panni degli artisti a cui rendono omaggio replicandone voce, stile e presenza sul palco. Una finale che si preannuncia intensa e ricca di spettacolo, con esibizioni curate nei minimi dettagli e momenti di forte coinvolgimento emotivo.

A giocare un ruolo determinante nella classifica finale sarà ancora una volta la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez. Per la finale due giudici speciali in giuria: Nino Frassica e Alessandro Siani. Il loro contributo sarà determinante nell’assegnazione dei punteggi e nel commento alle esibizioni. Ricordiamo che il programma è anche social con l’hashtag #taliequali, mentre il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it