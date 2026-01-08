Dopo il grandissimo successo di “Tale e Quale Show” torna in prima serata su Rai1 la nuova edizione di “Tali e Quali 2026” con tante novità. A cominciare dal conduttore: Nicola Savino al timone per la prima volta del varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy! Scopriamo le anticipazioni sui concorrenti e giudici.

Tali e Quali 2026 con Nicola Savino via su Rai1: concorrenti e anticipazioni

Tutto pronto per il debutto di “Tali e Quali 2026” in partenza da stasera, venerdì 9 gennaio 2026, dalle ore 21.30 in prima serata su Rai1. Il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy parte con una importante novità: la conduzione di Nicola Savino. Non cambia, invece, il format del programma nato come una versione parallela di Tale e Quale Show visto che i concorrenti non famosi sono chiamati a confrontarsi con le imitazioni di grandi personaggi ed artisti della musica italiana ed internazionale. Tutti i concorrenti sono stati selezionati e scelti per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini.

Ogni puntata di Tali e Quali vedrà 10 concorrenti protagonisti e sul finale, i migliori due votati dalla giuria, andranno direttamente in finale dove sfideranno i 4 campioni delle precedenti edizioni. Ogni concorrente sarà raccontato al grande pubblico attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio, ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno.

Stasera su Rai 1 la prima puntata di #TaliEQuali con @NicoSavi!

Ci sarà Carmen Di Pietro! pic.twitter.com/T41cY1HfAK — La TV – 2026! (@ilSanremo2023) January 9, 2026

Tali e Quali 2026, giuria e giudici e il ritorno di Carmen di Pietro

Ma passiamo alla giuria di Tali e Quali 2026 che cambia, di poco, rispetto a quella di “Tale e Quale Show”. I giudici chiamati a votare i concorrenti di Tali e Quali sono: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez a cui si aggiunge ogni puntata un quarto giudice speciale. Questa sera quarto giudice della prima puntata c’è Carlo Conti reduce dal grandissimo successo di pubblico e ascolti di Tale e Quale Show 2025.

Da segnalare nelle prime tre puntate la presenza di Carmen di Pietro che parteciperà alla gara nei panni di una concorrente ‘di fantasia’, che però dovrà imitare a sua volta un cantante famoso. Come sempre tutti i concorrenti saranno supportati dal team di Tale e Quale Show e si esibiranno dal vivo con gli arrangiamenti musicali sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli. Ricordiamo che il programma è anche social con l’hashtag #taliequali, mentre il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.