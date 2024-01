Chi è il vincitore della seconda puntata di Tali e Quali 2024? Carlo Conti è tornato in prima serata con la nuova edizione di Tali e Quali, il varietà di successo in onda su Rai 1, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che vede protagonisti persone comuni capaci di imitare personaggi di spicco della musica nazionale e internazionale. A giudicare le loro performance la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Tali e Quali 2024, Andrea Cecconi nei panni di Max Pezzali, ovvero è il vincitore della seconda puntata

Durante la puntata andata in onda questa sera in prima serata su Rai 1 sul palco di Tali e Quali 2024 si sono esibiti i concorrenti che ora andiamo ad elencarvi di seguito.

Questa settimana tra i protagonisti ci saranno una casalinga nei panni di Iva Zanicchi, un pensionato che si trasformerà in Gianni Morandi, un’insegnante, un arredatore, un impiegato. I cantanti che verranno imitati sono dunque i seguenti: Gianni Morandi, Dua Lipa, Spice Girls, Vasco Rossi, Iva Zanicchi, Aretha Franklin, Fabrizio de Andrè, James Blunt, Max Pezzali, Christina Aguilera.

Primo posto ex equo tra De Andrè, Aguilera e Pezzali. Va in finale Max Pezzali, ovvero Andrea Cecconi.

Tali e Quali 2024, classifica della seconda puntata

Curiosi di scoprire la classifica finale della puntata di questa sera di Tali e Quali 2024? Ecco di seguito la classifica della puntata andata in onda sabato 20 gennaio 2024:

CHRISTINA AGUILERA – FLORIANA FERRO

FABRIZIO DE ANDRÉ – SHANY MARTIN

MAX PEZZALI – ANDREA CECCONI

JAMES BLUNT – LUIS LANDRINI

ARETHA FRANKLIN – MARIA PIZZO

IVA ZANICCHI – CARMEN BISICCHIA

SPICE GIRLS – SPICE4EVER

VASCO ROSSI – ENZO SERIO

GIANNI MORANDI – FRANCO BERNARDI

DUA LIPA – BEATRICE ZOCO

Prossima settimana

L’appuntamento con la terza puntata di Tali e Quali 2024 è per la prossima settimana. La terza puntata andrà infatti in onda Sabato 27 gennaio 2024 in prima serata alle ore 21:30 circa su Rai 1.